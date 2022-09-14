出入境團客指引通過 王必勝：隨疫情微調邊境開放

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（中央社記者沈佩瑤、汪淑芬台北14日電）中央流行疫情指揮中心通過旅行業出入境團客指引，不過跨境旅遊禁團令仍未解除，指揮中心指揮官王必勝今天說，本土Omicron BA.5疫情仍上升中，當疫情達高峰、趨勢向下，就會更積極規劃開放時程。

交通部觀光局官員今天證實，中央流行疫情指揮中心已經通過「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」，但禁團令部分還需等到開放邊境之後，才會解除。

指揮官王必勝下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中表示，指引只是管理上的指引，為了未來開放做準備，不涉及開放時間和條件，未來也有可能根據屆時防疫相關規定微調。

交通部觀光局副局長林信任補充指出，旅行業團客指引主要針對三部分，首先是旅客跟旅行業應具備的資格及流程，其次為旅遊產品的營運規劃及行程安排，以及旅遊期間的相關防疫措施。

林信任強調，這些指引主要是為了重啟跨境團體旅遊重要措施，也會配合解除禁團令時程對外公布，將依照指引內容跟最新修訂辦理講習訓練，為跨境團體旅遊做好準備。

王必勝重申，目前本土Omicron BA.5疫情仍在上升，會同步做相關準備和研議，沒有確切時程，當疫情到達高峰、趨勢向下，就會更積極規劃。

媒體詢及，9月1日起，入境檢疫「3+4」後4天放寬為1人1室截至目前執行成效。王必勝說，邊境解封會陸續做相關調整，包括每週入境人數上限、「3+4」是否進一步放寬7天都1人1室，目前仍在搜集資料。（編輯：陳清芳）1110914