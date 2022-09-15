邊境解封推動0+7 莊人祥：10月有機會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

指揮中心發言人莊人祥15日下午表示，開放邊境10月份有機會，但還需視疫情發展狀況，10月初可能性低。圖為民眾在松山機場等待航班。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北15日電）指揮中心昨天舉行會議討論邊境解封，有專家建議一個月內著手準備「0+7」開放邊境，發言人莊人祥今天下午表示，10月份有機會，但還需視疫情發展狀況，10月初可能性低。

莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）入境檢疫0＋7的實施日程，必須在疫情達高峰之後，明顯下降才有可能上路，10月份實施是有機會的，但還是要分析整體疫情發展狀況，疫情高峰越早下降，就可越早開放，預估10月初可能性低。

世界衛生組織（WHO）近日宣布COVID-19疫情大流行有望結束，莊人祥認為，現階段疫情確實已連續數週下降，死亡人數低於2020年3月，雖然以各洲疫情趨勢分析，上週除了非洲，各大洲疫情都下降，但各國進展不一，好比說台灣疫情就還在上升階段，只是這一波沒有前一波疫情高。

莊人祥說，現在台灣COVID-19疫苗及口服抗病毒藥物皆持續提供符合資格民眾使用，若每個國家都維持，後續會持續關注WHO是否解除公共衛生緊急事件，同時也需要注意即將進入秋冬季節，如果對外開放邊境，可能面臨流感跟COVID-19疫情衝擊等，都必須持續關注。

這一波新疫情高峰的說法眾多，有一說是預估21日新增本土確診病例數將達6萬例。莊人祥表示，單日個案數多是每週二或三數量比較高，需要持續關注連假效應是否延續到下週，但初步研判6萬例可能性較低。

國內疫情持續升溫，九合一選舉將於11月26日登場，中選會防疫計畫受關注。莊人祥說，現階段中選會規劃，確診者在隔離7天期間、居家檢疫3天，不可投票，但4天自主防疫管理期間，民眾可以前往投票，但必須附2天內快篩陰性證明。（編輯：屈享平）1110915