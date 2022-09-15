本土個案連3天破4萬例 中秋連假效應疫情升近3成

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）國內單日新增確診數連續3天破4萬例，因連假效應，今天個案數較上週同期上升29%；新增一名10歲男童死亡，未曾接種疫苗，本身有多重慢性病，染疫20天內症狀惡化為肺炎。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中說明，新增4萬5269例本土個案，確診個案新增中重症186例（中症135例、重症51例），其中57人死亡；另外，境外移入增201例。

新增57例本土病例死亡個案，年齡介於10歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。新增較年輕死亡個案為一名10歲男童，沒有接種過疫苗，本身有先天免疫疾病及多重慢性疾病，8月23日出現發燒，快篩陽性，8月27日因再度發燒，至急診檢查，PCR陽性，沒有檢查出肺炎，返家服藥。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案在9月3日起陸續出現腹瀉、呼吸急促及昏睡等症狀，9月5日至急診，X光顯示雙側肺炎，住院使用高流量氧氣鼻管及抗生素等藥物治療，因病況惡化9月11日過世，死因為COVID-19合併呼吸衰竭、免疫不全。

羅一鈞表示，新增3例兒童重症個案，分別為1例哮吼、2例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）。哮吼個案為3歲男童，沒有慢性病史，8月29日曾打過1劑疫苗，9月9日起高燒至40度、咳嗽、流鼻水。

個案9月10日因呼吸困難、呼吸雜音至急診，檢查有胸凹、喘鳴，快篩陽性，診斷為哮吼合併呼吸窘迫，住加護病房使用高流量氧氣鼻管，給予瑞德西韋、類固醇等藥物，目前仍在加護病房治療中。

至於2例MIS-C，皆為1歲男童，沒有施打過疫苗，無慢性病，過去沒有確診紀錄。其中1人在9月9日發燒、流鼻水、咳嗽、嘔吐及腹瀉，9月11日至急診。

個案快篩、PCR採檢皆為陽性，Ct值17.8，抽血檢查有發炎指數及凝血功能異常，診斷為MIS-C，收治住院，給予免疫球蛋白及類固醇等藥物治療，目前在一般病房治療中。

另1名個案從9月4日起發燒、腹瀉、皮疹，9月8日至急診，PCR檢驗陽性，Ct值34，有喉嚨紅腫、全身皮疹、發炎指數升高等症狀，診斷為MIS-C，收治住院，給予免疫球蛋白等藥物治療，目前在一般病房治療。

國內12歲以下兒童重症累計210例，31例腦炎、23例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、131例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及7例到院前死亡；上述個案已有32人死亡，12例腦炎、7例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及7例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至9月14日，本土輕症、無症狀個案累計573萬2854例、占99.56%，中症累計1萬4398例、占0.25%，重症累計1萬1142例、占0.19%，其中死亡累計9569人。（編輯：管中維）1110915