本土疫情呈上升趨勢 蘇貞昌：這2週是觀察重點期

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行政院長蘇貞昌15日表示，本土疫情如推估在開學及中秋連假後出現上升趨勢，這兩週將是觀察重點期。圖為北市天母地區知名百貨前廣場10日秋節「大會烤」吸引大批齊聚烤肉。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北15日電）行政院長蘇貞昌今天說，本土疫情一如推估，在開學及中秋連假後，出現確診數上升趨勢，這兩週將是觀察重點期，雖然今年以來累計確診病例99.5％都屬輕症或無症狀，仍要持續密切監測疫情，審慎因應。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」，行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會時轉述，蘇貞昌會中指出，傳播力更為強大的BA.5變異株已成全球主流株，鄰近的國家日本、韓國先前確診人數皆暴增。

本土疫情部分，蘇貞昌說，一如推估與預期，開學及中秋連假後，確診數呈上升趨勢，這2週將是觀察重點期。

他指示，雖然今年以來累計確診病例中維持99.5％都屬輕症或無症狀，仍請指揮中心持續密切監測疫情變化，審慎因應。

蘇貞昌提醒，施打疫苗還是最有效增加防護力的方式，請衛福部及相關部會持續宣導，提高各年齡層的施打率。

台灣採購300萬劑的莫德納次世代雙價疫苗近日將陸續到貨，蘇貞昌說，首批80萬劑16日將到貨，3天後還會有第2批到，合計共160萬劑，此疫苗對BA.2、BA.5等變異株同樣都有很好的效果，請衛福部儘速依專家會議建議，規劃分階段提供高風險對象施打。

另外，政府自12日起，校園防疫採取「以篩代隔」，同時恢復美、加、紐、澳、歐洲與邦交國共54國的入境互惠免簽證待遇。蘇貞昌要求教育部、衛福部與地方政府加強合作，儘速完成國小及幼兒園開學後的入校接種作業，同時提醒交通部切實整備防疫旅館、防疫車隊量能，持續朝擴大開放做妥適準備。（編輯：郭無患）1110915