三總找到染疫童併腦炎關鍵 羅一鈞：待研究證實

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（中央社記者沈佩瑤、汪淑芬台北14日電）三軍總醫院研究指出，BA.2.3.7變異株帶有全新突變位點，可能是染疫童併腦炎重症關鍵。疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說，還有其他未知的相關性待研究證實。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，根據中央流行疫情指揮中心統計，截至目前國內12歲以下兒童重症累計206例，其中腦炎重症累計31例。三軍總醫院今天發表研究成果指出，經分析院內病童檢體，發現Omicron BA.2.3.7變異株帶有全新突變位點（K97E），可能是兒童併發腦炎重症關鍵。

三總研究發現，儘管病童的腦脊髓液當中沒有檢出病毒核酸，卻都有發現細胞激素上升，代表病毒不是直接入侵腦部，而是透過誘發過度的免疫系統，引發免疫風暴而導致腦炎，這僅是推論，但與臨床上的觀察吻合。

對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會中表示，今天三總公布研究，說明上一波BA.2疫情，經分析6名小朋友個案，基因序列都是BA.2.3.7，這是一個BA.2的細分支，帶有K97E特徵突變，可部分解釋兒童腦炎疫情。

不過，羅一鈞指出，這項研究成果仍有待進一步研究，例如針對細胞或動物試驗，去證實突變對於免疫系統調節或神經系統入侵之間，是否有直接關聯性。

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此外，羅一鈞提到，今年2月香港爆發兒童腦炎疫情時，當時流行的BA.2並未帶有K97E突變，該突變也許可以部分解釋兒童腦炎疫情，不過還有很多未知的相關性，還須進一步去研究證實。

BA.5本土疫情將進入高峰，台大公衛學者陳秀熙預估，有320萬人未完整接種疫苗，每週死亡數恐破百。指揮中心指揮官王必勝今天說，他認為陳秀熙的重點在於呼籲脆弱族群盡快接種疫苗，現在疫情上升中，且次世代疫苗即將到貨，都希望能提升接種意願。（編輯：陳政偉）1110914