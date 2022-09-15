桃機入境旅客增航廈塞爆 學者：防疫計程車量能不足

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北15日電）近期入境旅客增加，導致桃園機場塞爆，城市科大觀光系助理教授李奇嶽今天說，主因是防疫計程車量能不足，導致只能讓航班限縮，但應該要考量增加機場的服務量能。

隨著各國陸續開放邊境，桃園機場入境人數也逐漸攀升，導致發生機場塞爆的狀況。

對此，李奇嶽今天對媒體表示，民航局在航班調度上態度保守，主因是防疫計程車的量能出了問題，旅客來台後因為沒有防疫計程車可搭乘，導致機場塞爆。

李奇嶽說，為了要避免這種情況，所以航班限縮，但在旅遊業者看來是「頭痛醫腳」的方法，應該要增加防疫計程車的服務量能，像是市區也有很多防疫計程車，可以用臨時增調的方式，用寬鬆的方式來調度防疫計程車的量能。

李奇嶽指出，國門朝著開放的腳步，各國也陸續開放，尤其日本傳將在10月開放自由行，希望政府可以把配套規劃得寬鬆一點，不要有這麼多的阻礙。

另外，在防疫旅館量能上，觀光局說，近期防疫旅館的量能都在2.5萬房，並未明顯減少。（編輯：管中維）1110915