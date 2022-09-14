柯文哲批評口罩政策 王必勝：最有效簡單的防疫

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圖為高雄駁二藝術特區一帶遊憩民眾人人臉上皆戴好口罩。中央社記者董俊志攝 111年9月14日

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（中央社記者沈佩瑤、汪淑芬台北14日電）台北市長柯文哲日前說，全世界像台灣嚴令戴口罩的國家只剩共產國家的中國和北韓。疫情指揮中心指揮官王必勝今天強調，戴口罩是最有效、簡單的防疫措施。

王必勝今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會上回應媒體提問時表示，台北市長柯文哲每天有很多見解，今天說戴口罩可笑，明天也許疫情升溫說防疫沒做好，無論誰的見解，只要對防疫有幫助就會納入參考。

王必勝表示，戴口罩是防疫一開始到現在最有效、最簡單預防傳染的防疫措施，目前來到BA.5本土疫情高峰，希望民眾依指揮中心規定把口罩戴好。

柯文哲日前也表示中央政策不夠明確，例如在外面吃飯坐著敬酒可以，但站起來敬酒不行，模糊的規範讓民眾無所適從。

王必勝說，指揮中心的規定一直很明確，最近並無變動，民眾已經很習慣，也謝謝民眾的配合；以逐桌敬酒為例，目前規定吃飯時拿下，起身時戴起來，就是不希望沒戴口罩到處傳播，這是減少傳播的方式，已經說明過很多次。

王必勝說，未來疫情趨緩，會陸續調整各種防疫政策，口罩指引也會列人檢討。（編輯：陳政偉）1110914