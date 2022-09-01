柯文哲：嚴抓逐桌敬酒 公布第4劑疫苗未達標機關

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（中央社記者陳怡璇台北1日電）台北市長柯文哲今天表示，疫情升溫，將嚴抓逐桌敬酒、公布第4劑疫苗施打率未達90%機關名稱、500床以上醫院專責病床數提升至10%等。

柯文哲今赴議會接受市政總質詢，國民黨議員徐巧芯因確診隔離，採視訊質詢。徐巧芯問，指揮中心表示COVID-19（2019冠狀病毒疾病）升溫，社區感染到年底可能也不會完全降下來，北市有何準備。

柯文哲表示，衛生局今天會第1次公布第4劑疫苗施打率未達90%的機關名稱，30日會公布全市236所高中、國中、國小、幼稚園疫苗施打率未達90%的學校名稱，1個月內將需要提升施打率的對象分成3組處理，分別為65歲以上、學校、特殊團體如運輸、防疫、醫院相關等。

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柯文哲並指出，以前對於無口罩逐桌敬酒跟唱歌等沒有抓得很緊，「現在要開始嚴格了」；而醫院專責病床部分，500床以上醫院要從5%提升到10%，現在北市因COVID-19住院的民眾已從每天50爬升至80人，由於雙北的疫情會超前其他縣市兩週，他估計兩週後台中跟高雄才會升高。

徐巧芯問選舉將至，屆時會有很多集會跟造勢活動，北市會不會限制人數或採其他措施，柯文哲回要視疫情狀況，例如韓國就是在總統大選前1個月失控，後來感染到總人口數35%、超過1000萬人，所以要特別注意。（編輯：張銘坤）1110901