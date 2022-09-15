9/15本土增4萬5269例 增186例中重症、57死[影]

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國內15日新增4萬5269例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例。圖為高雄駁二藝術特區一帶遊憩民眾人人臉上皆戴好口罩。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）中央流行疫情指揮中心說明，今天新增4萬5269例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症186例，其中57人死亡；另境外移入增201例。（編輯：管中維）1110915

影片來源：衛生福利部疾病管制署

疾管署新聞稿

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增45,470例COVID-19確定病例，分別為45,269例本土個案及201例境外移入；另確診個案中新增57例死亡。

指揮中心表示，今日新增之45,269例本土病例，為20,378例男性、24,886例女性、5例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市（9,775例），臺中市（5,854例），臺北市（5,401例），桃園市（4,758例），高雄市（3,704例），臺南市（2,662例），彰化縣（2,091例），新竹縣（1,304例），新竹市（1,204例），屏東縣（1,140例），苗栗縣（1,089例），宜蘭縣（1,050例），基隆市（975例），雲林縣（972例），南投縣（842例），花蓮縣（689例），嘉義縣（685例），嘉義市（461例），臺東縣（289例），金門縣（161例），澎湖縣（142例），連江縣（21例）。

指揮中心指出，今日新增57例本土病例死亡個案，為33例男性、24例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53例具慢性病史、34例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月19日至9月12日，死亡日期介於5月20日至9月12日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增201例境外移入個案中，為111例男性、90例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南（15例），菲律賓（6例），印尼（5例），英國、關島及泰國（各3例），馬來西亞及美國（各2例），緬甸、香港、匈牙利、日本、新加坡、印度、阿拉伯聯合大公國、斯洛維尼亞及希臘（各1例）移入。另153例感染國家調查中。入境日期介於今年8月19日至9月14日。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,995,805例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,139,106例排除），其中5,849,748例確診，分別為31,491例境外移入，5,818,203例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,423例COVID-19死亡病例，其中10,407例本土，個案居住縣市分布為新北市2,199例、臺北市1,170例、臺中市1,052例、高雄市973例、臺南市797例、桃園市796例、彰化縣613例、屏東縣420例、雲林縣324例、南投縣304例、苗栗縣262例、嘉義縣244例、基隆市226例、宜蘭縣214例、花蓮縣179例、新竹縣167例、嘉義市166例、臺東縣146例、新竹市106例、澎湖縣30例、金門縣19例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

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