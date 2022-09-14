COVID-19兒童患者併發腦炎 三總領先全球找到致病株

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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）本土COVID-19疫情持續，兒童重症陸續增加。三軍總醫院今天發表研究成果指出，經分析院內病童檢體，發現BA.2.3.7變異株帶有全新突變位點（K97E），可能是兒童併發腦炎重症關鍵。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，根據中央流行疫情指揮中心統計，截至目前國內12歲以下兒童重症累計206例，其中腦炎重症累計31例。

為找出致病關鍵，三軍總醫院分析院內收治的6例1到17歲COVID-19確診併腦炎病童檢體，釐清致病的病毒特徵，並在今天上午舉行記者會公布研究成果。

三軍總醫院小兒科部主治醫師張佳寧簡報指出，最先定位出一株帶有全新突變位點K97E的病毒突變分支族群，可能是兒童併發腦炎的關鍵成因，其後也確認該突變分支即為隨後新命名的BA.2.3.7，這是國際上第一次為兒童染疫併發急性腦炎找到致病的變種病毒株。

張佳寧解釋，K97E位點與病毒複製的關鍵角色有關，可能會干擾免疫系統，也可能與引發免疫風暴有高度相關性，但仍要持續研究詳細的因果關係。

三總小兒科部主任陳錫洲表示，此次三總收療的重症病童中，可見到多樣發炎指數的異常升高，這些異常指數代表病童全身性的免疫系統正被高度地激發與活化。

陳錫洲說，分析三總收治的6例1至17歲兒童腦炎個案中，都有發現挾帶K97E位點，但仍要進一步研究為何會導致腦炎與重症，進行科學驗證，不過將可讓醫界提高警覺、協助治療。

三總臨床病理科主任商弘昇則分享，現在流行BA.5疫情，根據三總協助邊境的基因定序中，BA.4與BA.5全基因定序皆未看到K97E位點。

三總表示，這次研究成果，已於近日獲國際期刊International Journal of Infectious Diseases接受刊登，未來擬與國衛院及國防醫學院預醫所進行此突變位點（K97E）更多致病相關機轉的試驗分析，期將台灣更多的COVID-19研究成果與治療經驗分享給國際社會。（編輯：陳政偉）1110914