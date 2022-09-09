限縮清冠一號適用對象引議 衛福部放寬3條件

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（中央社記者沈佩瑤台北9日電）清冠一號公費對象原將限縮僅供染疫後高風險族群，但引發爭議。指揮中心指揮官王必勝今天說，經討論，修正納入高熱不退、咳嗽明顯兼具喘症、咽痛嚴重且飲食困難等3症狀條件。

衛生福利部中醫藥司昨天正式發函至各醫療院所，通知自9月15日起，清冠一號公費對象將僅針對染疫後可能轉重症的高風險族群，引發包括財團法人中國醫藥研究發展基金會、中醫師公會全國聯合會等相關團體反彈聲浪，質疑未考量清冠一號治療確診者的安全性及療效，恐釀民怨。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天上午接受媒體聯訪表示，衛福部緊急召開相關會議後，決定納入高熱不退（體溫39度以上持續2日）、咳嗽明顯兼具喘症、咽痛嚴重飲食困難等3項中醫急迫病勢。

王必勝表示，原本清冠一號公費對象沒有明確適用標準，因同樣適用於防止輕症、無症狀轉成重症，一開始的思考方向是跟西藥的標準一樣。

但公布後中醫師有不同看法，王必勝指出，衛福部中醫藥研究所也有以中醫角度給予建議；畢竟清冠一號是中藥，不宜全部用西藥的想法思考，因此在原本公布的條件中，又修正適用範圍，納入3項中醫急迫病勢。

王必勝表示，昨天發文，今天只是增列適用條件，9月15日起新條件實施2週後，預定9月29日再與相關團體開會討論，根據實際情況調整，並進一步討論是否考慮孕產婦及兒童，還有其他適用中醫病勢範圍。

衛福部宣布，自9月15日起，清冠一號限縮公費對象，僅限確診後有重症風險因子高風險族群可使用，條件包含年齡65歲以上、65歲以下BMI≧30、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺病、結核病、慢性肝病、失能、失智症、吸菸、免疫功能等疾病者。

今天再額外增加3項症狀條件，只要符合者，非重症高風險因子的確診病患也能公費領取清冠一號。（編輯：管中維）1110909