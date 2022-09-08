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疫苗受害救濟最年輕個案 10多歲女打BNT出現心肌炎獲300萬
2022/9/8 18:09（9/8 18:27 更新）
一名10多歲少女打BNT疫苗後出現心肌炎症狀，衛福部核予300萬元救濟金。圖為BNT疫苗。（中央社檔案照片）
（中央社記者沈佩瑤台北8日電）衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新結果，這次獲最高額救濟為一名10多歲少女，施打BNT疫苗後出現心肌炎症狀，核予300萬元救濟金，是所有廠牌疫苗最年輕獲救濟個案。
衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）今年8月11日開會，討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種救濟審議案，這次共審議70案，僅14案核予救濟，分別為10案接種AZ疫苗，金額介於新台幣5000元到50萬之間；2案接種BNT，分別核予2萬和300萬；莫德納、高端各1案，金額為2.5萬元和5000元。
這次救濟金額最高為300萬元，是桃園市一名10多歲郭姓少女，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，是所有廠牌疫苗獲救濟最年輕個案。
個案接種疫苗11天後出現發燒、喉嚨痛及頭痛等症狀，心臟超音波顯示心收縮功能下降，血液檢驗結果顯示心衰竭，心電圖顯示三度房室傳導障礙，磁振造影檢查顯示心肌炎變化。
資料顯示，個案臨床表現符合心肌炎診斷，惟症狀發生時間與接種COVID-19疫苗後較常發生心肌炎的合理時間不符，經綜合研判該症狀無法確定與接種BNT疫苗關聯性，核予救濟金300萬元。（編輯：陳政偉）1110908
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