更多編輯台推薦新聞：
力抗氣候變遷 荷蘭城市將禁止公開刊登肉品廣告創全球首例
國際

力抗氣候變遷 荷蘭城市將禁止公開刊登肉品廣告創全球首例

金鐘獎第57屆完整入圍名單一次看
娛樂

金鐘獎第57屆完整入圍名單一次看

曾虛白新聞獎報名件數創新高 入圍名單出爐
生活

曾虛白新聞獎報名件數創新高 入圍名單出爐

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨
政治

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台新銀行向與債務無關第3人不當催收 金管會重罰1000萬
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
新聞專題
COVID-19疫情整理包1/279
首頁 / 生活

疫苗受害救濟最年輕個案 10多歲女打BNT出現心肌炎獲300萬

2022/9/8 18:09（9/8 18:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
一名10多歲少女打BNT疫苗後出現心肌炎症狀，衛福部核予300萬元救濟金。圖為BNT疫苗。（中央社檔案照片）
一名10多歲少女打BNT疫苗後出現心肌炎症狀，衛福部核予300萬元救濟金。圖為BNT疫苗。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北8日電）衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新結果，這次獲最高額救濟為一名10多歲少女，施打BNT疫苗後出現心肌炎症狀，核予300萬元救濟金，是所有廠牌疫苗最年輕獲救濟個案。

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）今年8月11日開會，討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種救濟審議案，這次共審議70案，僅14案核予救濟，分別為10案接種AZ疫苗，金額介於新台幣5000元到50萬之間；2案接種BNT，分別核予2萬和300萬；莫德納、高端各1案，金額為2.5萬元和5000元。

這次救濟金額最高為300萬元，是桃園市一名10多歲郭姓少女，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，是所有廠牌疫苗獲救濟最年輕個案。

個案接種疫苗11天後出現發燒、喉嚨痛及頭痛等症狀，心臟超音波顯示心收縮功能下降，血液檢驗結果顯示心衰竭，心電圖顯示三度房室傳導障礙，磁振造影檢查顯示心肌炎變化。

資料顯示，個案臨床表現符合心肌炎診斷，惟症狀發生時間與接種COVID-19疫苗後較常發生心肌炎的合理時間不符，經綜合研判該症狀無法確定與接種BNT疫苗關聯性，核予救濟金300萬元。（編輯：陳政偉）1110908

延伸閱讀
北市50多歲女打AZ疫苗後死亡 獲救濟金600萬史上最高歐盟：Novavax疫苗須加註心臟發炎副作用警語重症染疫童8成6沒打疫苗 羅一鈞籲盡快接種兒童疫苗2歲以下打大腿 李秉穎：心肌炎副作用極罕見
莊人祥
托嬰防疫新制確診同班停3天 若篩檢陰性仍可收托莫德納次世代疫苗供第5劑接種 2階段對象間隔3個月可施打
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中秋烤肉聚會 王必勝籲未打疫苗長者幼兒別參加