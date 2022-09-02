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重症染疫童8成6沒打疫苗 羅一鈞籲盡快接種

2022/9/2 16:18
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（中央社記者沈佩瑤台北2日電）BA.5將為台灣本土疫情帶來新一波高峰，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提醒，目前染疫兒童累計198例重症，以MIS-C最多、腦炎居次，且其中8成6未接種疫苗，籲家長盡速帶兒童施打疫苗。

據中央流行疫情指揮中心統計，國內12歲以下兒童COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重症累計198例，28例腦炎、22例肺炎、3例敗血症、10例哮吼、124例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及7例到院前死亡；上述個案已有29人死亡，10例腦炎、6例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及7例到院前死亡。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會中表示，兒童重症198例中，0到5歲多達131例、占3分之2最多，其中未接種疫苗有170例、占比86%，呼籲家長應盡速帶兒童施打疫苗，降低罹患重症及MIS-C的機會。

此外，羅一鈞表示，今年累積至9月1日，總共將近530萬名確診病例，其中輕症及無症狀比例為99.54%，此波疫情上升約1至2週，輕症及無症狀比例及各年齡層致死率都沒有明顯變化。

至於本週各年齡層致死率從0.174%降至0.172%，其中70至90歲族群，致死率略降0.02%至0.03%、約7.51%，羅一鈞表示這是誤差範圍，致死率沒有升高，且有略降的情形，仍會持續觀察

針對9月12日起學校採防疫新制，確診者同班老師、學生快篩陰性就不須隔離，但有家長擔憂0至2歲幼童無法快篩，是否建議暫時停止托嬰。王必勝說，衛福部社家署將調整相關指引，已在最後簽核階段。

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王必勝指出，0至2歲幼童無法快篩，症狀上的判斷是滿重要的，家長若有疑慮，當班級有多人確診，建議暫時不要送去托嬰，該指引很快就會出爐，將對外說明。

有關近期不少民眾收到「偽紓困補助網頁」、「確診者補助金」、「防疫補貼」等簡訊，指揮中心今天再次宣導，衛福部目前沒有任何因應疫情所提供的急難紓困相關補助，「上述簡訊都是假的，小心被騙」。（編輯：陳政偉）1110902

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