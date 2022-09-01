北部疫情增幅較高 3類對象不建議中秋聚會

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BA.5株將帶來下一波疫情高峰，指揮中心發言人莊人祥1日說，中秋假期，有症狀者勿參加聚會，未打疫苗長者、幼兒也不建議參加。圖為去年中秋節民眾戴著口罩在自家門口烤肉。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北1日電）BA.5株將帶來下一波疫情高峰，指揮中心發言人莊人祥今天說，目前北部本土疫情上升增幅比其他縣市高，中秋假期，有症狀者勿參加聚會，未打疫苗長者、幼兒不建議參加。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，面對即將到來的BA.5株疫情高峰，高峰期來臨時間預測說法不一，指揮中心推估9月中下旬達到高峰，但有專家認為要等到11月。莊人祥在疫情記者會中表示，9月中下旬高峰後，後續還會持續流行。

莊人祥說，除非出現特別有效的疫苗，或是幾乎所有人都感染過，疫情才可能不再流行，再加上考量COVID-19即使確診過，依然有重複感染風險，推估9月中下旬高峰過了，相信社區還是會維持低度流行狀態。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，隨著中秋節假期即將到來，很多民眾安排烤肉及聚餐等活動，提醒如有症狀者請勿參加，未接種疫苗的長者、幼兒，不建議參加；參加者應遵守現行戴口罩規定，建議隨身攜帶洗手用品，下載「台灣社交距離」App。

據中央流行疫情指揮中心統計，8月31日莫德納嬰幼兒疫苗接種2881人，第1劑1195人，第2劑1686人；輝瑞嬰幼兒疫苗第一劑6664人。截至目前為止，嬰幼兒疫苗第1劑涵蓋率26.8%、第2劑2.0%。莊人祥說，開學後接種數量逐步上升。

有媒體詢問，過去對於5至11歲兒童曾開設大型接種站，為提高嬰幼兒接種率，是否規劃比照兒童大型接種站。莊人祥說，大型接種站主要是提供接種便利性，但現階段民眾可以預約夜間或假日接種時段，部分地區也提供入園接種，嬰幼兒施打疫苗方便性足夠。

另外，近期頻傳防疫補助相關詐騙簡訊，指揮中心除了提醒官方網址正確寫法以外，已經連續兩天都有建議使用iPhone手機的民眾關掉蘋果裝置專用免費訊息iMessage，但「關iMessage防詐騙」舉動，讓外界質疑因噎廢食，更應該邀請數位部門相關專家，共同商議更根本的圍堵方式。

對此，莊人祥表示，針對詐騙簡訊及網址，現階段相關部門專家都已經分工進行後續調查。民眾透過iMessage接收訊息，請提高警覺，誤點擊不明連結及提供個人資料。官方正確網址應為.gov.tw，不會在gov前冠上其他英文或數字，如果發現這類情形，連結可能假的、是釣魚網站。（編輯：管中維）1110901