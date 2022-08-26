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社交距離App下載逾千萬次 優化一鍵上傳確診資料

2022/8/26 15:23（8/26 15:36 更新）
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中央流行疫情指揮中心26日表示，目前台灣社交距離App下載超過1千萬人次。（中央社檔案照片）
中央流行疫情指揮中心26日表示，目前台灣社交距離App下載超過1千萬人次。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧台北26日電）國內COVID-19疫情再起，指揮中心今天表示，台灣社交距離App下載超過1千萬人次，新增COVID-19確診者資料隨機碼一鍵上傳功能，藉此提醒接觸者或親友，有症狀快點篩。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心持續推廣「台灣社交距離App」，鼓勵確診者在染疫第一時間，通知可能接觸者有症狀、快點篩。

指揮中心資訊組副組長龐一鳴下午在疫情記者會中表示，目前台灣社交距離App超過1千萬人次下載，但過去確診者填寫自主回報系統後，要另外將資料上傳至台灣社交距離APP，為方便民眾操作，已完成整併。

若使用電腦版COVID-19確診個案自主回報系統，龐一鳴說，填寫完畢並經同意後，將顯示QR Code，以手機掃描即可將資料上傳至台灣社交距離App。

至於使用手機的民眾，點選「我要上傳隨機碼」功能，將自動開啟台灣社交距離App，並自動帶入日期區間與驗證碼，只須點選分享，便完成上傳。

不過，龐一鳴提醒，部分Android手機的相機，需要另外下載讀取QR Code的App。

指揮中心指揮官王必勝補充說明表示，國內疫情升溫，台灣社交距離App優化後大致可一鍵上傳，當民眾發現自己曾與確診者接觸時，有症狀就要快點採檢，儘快進行後續程序，希望大家多多利用。（編輯：陳政偉）1110826

（指揮中心提供）
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（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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