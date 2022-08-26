8/26本土增2萬6409例、45死 2歲童確診96天後現MIS-C[影]

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國內26日新增2萬6409例COVID-19本土病例。圖為新北市板橋區一間藥局門外公告自費快篩到貨。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北26日電）指揮中心今天公布，新增2萬6409例COVID-19本土病例，比上週五（19日）增17%，中重症116例當中45人死亡；兒童增3例MIS-C重症，一名2歲女童確診到發病間隔長達96天。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩公布，今天國內新增2萬6409例本土病例，境外移入增352例。

周志浩表示，近期本土確診數逐步增加，這樣的趨勢預計會持續一段時間，今天的確診數比上週五增加約17%。確診個案中，新增116例中重症個案（中症77例、重症39例），其中45人死亡，死亡個案年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、43例具慢性病史、29例未接種3劑疫苗。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天最年輕的死亡個案是年僅40多歲男性，從未接種疫苗、有慢性神經系統疾病，8月22日發病，出現發燒、呼吸困難等症狀送醫，當天確診後住院，隔天病逝，死因為肺炎併敗血性休克。

羅一鈞說，今天也新增3例孩童多發性系統發炎症候群（ MIS-C MIS-C孩童多系統發炎症候群小百科 MIS-C（Multisystem inflammatory syndrome in children），感染COVID-19後罕見的高度炎性反應以及多器官系統損傷，國外統計致死率可達1至2% 發生年齡

介於0至19歲，以6至12歲居多 發生時間

通常是染疫康復後2至6週發生 診斷要件

有新冠病毒感染證據、發燒≧3天且實驗室檢查顯示發炎指數上升，並具有至少兩項下列臨床特徵：

◎出疹，或雙側非化膿性結膜炎，或黏膜發炎

◎低血壓或休克

◎心肌功能受損，包括心包膜炎、瓣膜炎或冠狀動脈異常

◎凝血功能異常

◎急性腸胃道症狀，包括腹瀉、嘔吐或腹痛 看更多 關閉 ）重症病例，年齡介於1歲到3歲，均未接種疫苗。其中1歲女童曾於7月14日確診，8月10日開始發高燒，8月12日至急診檢查發現皮疹、發炎指數增高、凝血功能異常等狀況，疑似MIS-C住院，給予類固醇、免疫球蛋白等藥物治療後狀況好轉，已於8月19日出院。

他表示，另一名2歲女童曾於5月10日確診，8月14日起出現發燒、腹痛等症狀，8月16日至急診檢查發現結膜炎、草莓舌、血壓偏低等症狀，疑似MIS-C住院，給予類固醇、免疫球蛋白等藥物治療後好轉，在8月21日出院，自確診到發病長達96天，是國內間隔最長的個案。

羅一鈞指出，還有一名3歲男童曾於7月11月確診、有慢性泌尿系統疾病，8月8日開始發高燒、8月12日急診檢查發現泌尿道感染等病徵，住院給予抗生素治療後仍持續發燒，檢查發現結膜炎、嘴唇紅腫等症狀，疑似MIS-C住院，給予類固醇、免疫球蛋白等藥物治療後好轉，於8月20日出院。

國內12歲以下兒童重症累計187例，包括27例腦炎、22例肺炎、3例敗血症、10例哮吼、115例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有28人死亡，10例腦炎、6例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及6例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至8月25日，本土輕症、無症狀個案累計507萬8163例、占99.54%，中症累計1萬3030例、占0.26%，重症累計1萬357例、占0.20%，其中死亡累計8919人。（編輯：管中維）1110826

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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