邊境開放時間點 王必勝：觀察到10月較明朗

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邊境何時鬆綁備受矚目，指揮中心指揮官王必勝說，下波疫情高點預計落在9月中下旬，預估要觀察到10月較明朗。圖為台北松山機場國際線入境大廳，旅客入站後清潔人員隨即消毒。中央社記者王騰毅攝 111年8月26日

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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北26日電）邊境何時鬆綁備受矚目，指揮中心指揮官王必勝今天說，下波疫情高點預計落在9月中下旬，必須再觀察2到3週確認趨勢往下，才會開始進行後續開放，預估要到10月較明朗。

全球邊境紛紛鬆綁，但如今國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，台灣何時開放出團及觀光客受到關注。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午在疫情記者會中表示，邊境鬆綁時程必須先觀察Omicron BA.5本土疫情發展的情形，當疫情達到高點、確定趨勢往下之後，才會開始進行後續開放。

王必勝表示，指揮中心以「週」為單位觀察疫情趨勢，預估疫情高點會落在9月中下旬，但必須再連續觀察到2、3週確診數都往下，才能算是趨勢向下，可能要到10月才會比較確定。

他也強調，所謂邊境鬆綁並不是某一天通通鬆綁，而是按照過去穩健循序開放的腳步，例如每週入境人數再放寬、開放旅行團等，再往後才是考慮入境0+7。

王必勝表示，入境0+7有很多要考慮的問題，包括入境是否要採檢、醫療量能是否足夠因應入境確診者、是否要開放免簽等，但因現有疫情趨勢都是根據模型推估，未來還是要根據實際疫情狀況，才會知道開放時程，同時也會參考國際間做法，再做後續研議。（編輯：管中維維）1110826