BA.5本土疫情將起 估10月降溫邊境可望加速開放

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

邊境開放露曙光，指揮中心指揮官王必勝19日證實，已收到觀光局提出的出入境指引草案，但最快10月BA.5疫情開始降溫後，才會加速開放腳步。圖為松山機場入境旅客在防疫計程車櫃檯報到。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北19日電）邊境開放露曙光，指揮中心指揮官王必勝今天證實，已收到觀光局提出的出入境指引草案，但考量本土BA.5疫情升溫在即，最快10月BA.5疫情開始降溫後，才會加速開放腳步。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒超過2年，邊境鬆綁何時解封備受矚目。總統蔡英文今天表示，已請行政院評估開放邊境時程表；交通部觀光局也已擬定「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」草案並提報至中央流行疫情指揮中心。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會中表示，昨天已收到觀光局送來的指引草案，這都是為了開放邊境、開放觀光旅遊的事前預備工作，但因內容多且尚未定案，未來定案後會請觀光局親自說明。

至於邊境開放時程表何時出爐，王必勝說，考量Omicron BA.5疫情升溫在即，必須持續監控疫情發展，才能擬定後續計畫，例如先解除3+4的一人一室規定、評估防疫旅館量能、放寬入境人數限制、解除禁團令、實施0+7等，最後再考慮開放邊境，並不是訂出時間表以後，時間一到就不顧一切地開放。

他強調，這些都要根據BA.5疫情嚴重程度、規模大小、持續時間長短而定，目前預估下一波疫情高峰將於9月底、10月初到來，等到疫情高峰過後，開放的腳步才可望加快，希望一步步穩健開放，讓民眾完全回到正常生活。

有媒體詢問，未來桃園機場入境總量是否可望從現行4萬人擴增至6萬或8萬人。王必勝說，擴增入境人數總量，一方面要考量機場量能，也要考慮防疫旅館的量能。

他說，目前入境者除了要在機場進行唾液採檢、要進行3+4居家檢疫，也不可搭大眾運輸工具返家，這些因素都必須考量進去，貿然開放恐拉長民眾在機場的等待時間，後續也會請桃機公司提出自駕指引，讓民眾在交通往返上更便利。（編輯：陳政偉）1110819