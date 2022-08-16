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莫德納次世代疫苗審查中 莊人祥：最快9月中進貨

2022/8/16 15:14（8/16 15:32 更新）
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中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥16日表示，食藥署正在審查莫德納次世代疫苗EUA，如果9月之前通過，最快9月中進貨。圖為莫德納疫苗。（中央社檔案照片）
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥16日表示，食藥署正在審查莫德納次世代疫苗EUA，如果9月之前通過，最快9月中進貨。圖為莫德納疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北16日電）英國創全球之先核准莫德納次世代疫苗，這款疫苗同時可對抗武漢株及Omicron BA.1變異株。指揮中心發言人莊人祥表示，食藥署正在審查EUA，如9月之前通過，最快9月中進貨。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，Omicron BA.5亞變種病毒疫情再襲全球，英國近日成為全球第一個核准莫德納（Moderna）次世代疫苗使用許可的國家，台灣何時將審查次世代疫苗，引發關注。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，英國通過的次世代疫苗是一款2價疫苗，其中包含原始武漢株以及Omicron BA.1疫苗株，除了英國，最近澳洲、歐盟等國預期都會陸續核准使用，莫德納也同步將審查資料送到食藥署進行滾動式審查。

莊人祥說，目前已知美國堅持要等莫德納另一款採用BA.5變異株的次世代疫苗，因此並未核准這款疫苗的使用，含有BA.5的次世代疫苗仍在進行相關試驗，應該還要等上一段時間。

台灣是否跟進英國腳步，核准這款含有BA.1疫苗株的次世代疫苗。莊人祥指出，這件事攸關疫苗政策，必須將後續8、9月疫情升溫的可能性等因素考量進去，如果台灣在9月之前核准緊急使用授權（EUA），首批次世代疫苗最快可望於9月中進貨；至於食藥署審查進度與速度，莊人祥表示，他沒有評論。

根據指揮中心統計，昨天莫德納嬰幼兒疫苗共接種2085劑，總共接種13萬3481劑，涵蓋率17.1%；國內COVID-19疫苗累計接種6012萬2960劑，接種人口涵蓋率第1劑92.2%、第2劑86.2%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率71.7%，第2次追加劑接種率8.3%。（編輯：陳政偉）1110816

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