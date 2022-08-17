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輝瑞嬰幼兒疫苗估19日抵台 拼7天驗畢開打

2022/8/17 14:36（8/17 15:17 更新）
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圖為醫護為兒童施打COVID-19疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北17日電）指揮中心指揮官王必勝今天宣布，輝瑞嬰幼兒疫苗預計19日運抵台灣，屆時將拼7天檢驗封緘完畢，最快下週末開打，但考量運送問題，也有可能再延遲1到2天。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩步升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會中表示，本週疫情數雖與上週持平，但北部地區疫情已開始升溫，這一波染疫的大多是從未確診過的個案，尤其沒有接種疫苗的嬰幼兒更要注意。

為強化嬰幼兒保護力，指揮中心目前開放6個月以上嬰幼兒接種莫德納疫苗，同時採購127萬劑輝瑞嬰幼兒疫苗。

王必勝指出，輝瑞嬰幼兒疫苗預計19日運抵台灣，將拼7天內完成檢驗封緘，最快下週末開打。但若是檢驗封緘完畢的時間適逢周六或周日，可能會因配送問題，延遲1到2天再開打。

根據指揮中心統計，昨天莫德納嬰幼兒疫苗接種2328劑，共接種13萬5909劑，涵蓋率17.4%；全台累計接種6015萬9311劑，人口涵蓋率第1劑92.2%、第2劑86.2%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率71.8%，第2次追加劑接種率8.4%。（編輯：吳協昌）1110817

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