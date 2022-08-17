王必勝：國內疫情預期下週反轉上升 北部較明顯

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指揮中心指揮官王必勝17日表示，預期下週起國內疫情將現反轉上升，尤其北部較為明顯。圖為5日走在台北市信義區的民眾戴口罩防疫。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北17日電）BA.5疫情即將到來，指揮中心指揮官王必勝今天表示，雖然本週確診數持平，但北部疫情已開始攀升，預期下週起國內疫情將現反轉上升，尤其北部較為明顯，疫情增加較快。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，國際Omicron的BA.4、BA.5株疫情再起，國內社區陸續出現零星傳播。指揮中心預估，本土個案數已經降至谷底，可見未來病例數隨時可能回升，疫情高峰確實可能發生在9月底、10月初，若疫情嚴峻單日恐增6萬例確診。

王必勝今天下午於疫情記者會中表示，預期下週起國內疫情將現反轉上升，尤其北部較明顯，至於未來南北哪個區域疫情會較嚴重，受到未感染人口百分比、疫苗施打率、人口稠密度等因素影響，台灣面積不大，交通相當方便，研判疫情差異不大。

針對日本傳出BA.5染疫死亡人數明顯增加，王必勝說，日本染疫死亡率仍相當低，研判死亡數增加可能與這一波疫情確診人數太多有關，重申日本染疫死亡率並未增加。有國內專家觀察，區分年齡層分析個案，中重症、死亡率略升，將持續觀察疫情對長者影響。

王必勝表示，預計新一波疫情的確診者絕大多數都是從未確診過民眾，提醒民眾趁著近期再次熟悉快篩陽性通報確診程序；指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提醒，目前仍維持快篩陽性經醫師診斷判定確診規定，如無法達成醫病共識或對快篩執行有疑義，可安排PCR採檢認定。

羅一鈞提到，近期1922專線仍會接到民眾進線，表達快篩陽性想請領保險金受阻，主要是沒有經由醫師通報完成確診，沒有留下紀錄，自然沒有診斷書、確診證明等文件可提供給保險公司。

另外，國內首例Omicron BA.4本土個案的3名同住家人快篩陽性，已安排PCR採檢，檢體送驗定序，羅一鈞說，3名確診同住家人基因定序仍在進行中，尚未出爐，因為還沒確認為BA.4，暫時定調為疑似家庭群聚。（編輯：張芷瑄）1110817