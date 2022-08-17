面對新一波BA.5疫情 陳秀熙籲長者打第4劑疫苗

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台大公共衛生學院教授陳秀熙指出，台灣面對Omicron BA.4、BA.5的入侵，感染率、中重症及死亡率必然有上升趨勢，呼籲年長者打第4劑疫苗。圖為民眾6月27日在台北車站疫苗接種站施打疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北17日電）台大公共衛生學院教授陳秀熙今天在「新冠肺炎防疫科學線上直播」指出，台灣面對Omicron BA.4、BA.5的入侵，感染率、中重症及死亡率必然有上升趨勢，呼籲年長者打第4劑疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，陳秀熙今天的線上直播中，分析美國、英國、紐西蘭、日本等地Omicron BA.4、BA.5疫情，對年長者衝擊較大。

陳秀熙指出，從日本感染率曲線可看出，BA.4及BA.5感染率高於過去BA.1及BA.2，死亡率也在近期有上升趨勢，然而日本目前70歲以上族群死亡率相較於歐美國家仍極低，防疫照護效益高，是台灣防疫追求的目標。

韓國感染率自6月底開始有上升趨勢，由於過去BA.1及BA.2大流行加上疫苗追加劑，築起一道「免疫防火牆」，因此感染率及死亡率上升趨勢未如其他國家明顯。但陳秀熙指出，疫苗保護力可能隨時間消退，應持續監控疫情發展。

從國外回看台灣疫情，陳秀熙指出，台灣目前中重症及死亡率略有上升趨勢，但抗病毒藥物及相關照護對年長族群重症率控制達一定效果；未來面對BA.4及BA.5入侵，感染率、中重症及死亡率必然有上升趨勢，應以各國經驗作為後續防範。

陳秀熙說，從台灣各縣市資料可看出，疫苗施打率越高的地區累積死亡率越低。年長者感染後較易發生重症，且疫苗施打3個月後對預防感染易失效。台灣已逐步回到新常態生活防疫策略，逐漸不再以NPI（非藥物介入措施，例如戴口罩）限制為主要方法，因此對於年長者而言，施打第4劑疫苗仍是現階段最重要的策略。

陳秀熙表示，台灣目前第4劑疫苗涵蓋率仍低，75歲以上年長者涵蓋率更是不到3成，政府應持續鼓勵年長者施打第4劑疫苗，避免感染及後續重症、死亡。（編輯：唐聲揚）1110817