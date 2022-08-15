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蘇貞昌：來台旅客搭機前2日免PCR報告 確實執行配套

2022/8/15 12:38（8/15 13:36 更新）
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行政院長蘇貞昌（後中）15日上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放現況，以及成人與兒童疫苗施打情況等議題進行討論。（行政院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年8月15日
行政院長蘇貞昌（後中）15日上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放現況，以及成人與兒童疫苗施打情況等議題進行討論。（行政院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年8月15日
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（中央社記者陳俊華台北15日電）行政院長蘇貞昌今天說，半個月後將開學，應做好教室清消等防疫準備，並儘速完成學童開學後的入校接種疫苗作業；今起取消來台旅客搭機前2日內PCR報告規定，請確實執行相關配套措施。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放現況，以及成人與兒童疫苗施打情況等議題進行討論。

蘇貞昌表示，半個月後將開學，為確保學童健康與受教權益，請教育部與衛福部及地方政府，在開學前做好教室清潔消毒等防疫準備，並與地方教育局、衛生局溝通合作，儘速完成學童開學後的入校接種疫苗作業。

蘇貞昌說，目前疫苗數量適足，請指揮中心持續宣導疫苗接種，並與地方政府合作，穩定增加疫苗施打率，藉此提升民眾保護力。

蘇貞昌指出，從上月起已逐漸調整邊境管制措施，包含上週開放轉機相關規定，轉機旅客可在出境區購物、飲食及自由活動，由於轉機作業效率及旅客便利性提升，轉機人數因此略有增加，請指揮中心加強防護出境層及從業人員的防疫措施，並要求確實執行。

蘇貞昌說，針對相關邊境管制措施政策調整，包括今天取消所有來台旅客搭機前2日內PCR報告的規定，也請指揮中心確實執行相關配套措施。

指揮中心在會中報告表示，全球疫情持平略降，但鄰近國家疫情嚴峻，各國因檢測量縮減而可能低估病例數，另值暑假旅遊期間，國際傳播風險升高，BA.5變異株為全球主流株，占比約70%，多國病例、住院及重症數增加，需持續追蹤並密切監測國際間變異株的演變。

指揮中心說，國內疫情目前為廣泛社區流行，近一週新增本土病例數與上週持平，中重症病例呈緩降趨勢，此外，入境採陽性率下降，上週整體採檢陽性率為3.69%。鑑於暑假期間人流活動增加、BA.5社區感染個案持續出現、境外移入病例數仍高且主要檢出BA.5等因素，因此國內各項防疫措施仍有必要維持。

指揮中心表示，從7月7日起調升入境總量管制為每週4萬人後，上週入境總人數為3萬8316人次，桃園機場入境通關及交通作業尚屬順暢；自8月8日放寬轉機規定後，目前每日轉機旅客約4500到5000人次，整體執行順利。從今天起取消所有來台旅客搭機前2日內PCR報告的規定，並持續要求境外篩檢陽性者，從採檢日起7日內應暫緩搭機。

指揮中心表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為92.2%，第2劑為86.2%，第3劑為71.7%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為93.1%，第4劑施打率則為8.2%，累積施打已超過6008萬人次，目前疫苗數量尚屬充足。（編輯：蘇志宗）1110815

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