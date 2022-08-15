中央投資150億 擴建台大虎尾分院蓋高齡醫學中心

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（中央社記者蔡智明雲林縣15日電）行政院長蘇貞昌今天到雲林參與高齡醫學暨健康福祉研究中心工程動土典禮，宣告中央除花費20億建硬體，也補助20億作為前5年運作經費，並投資110億擴建台大醫院虎尾分院照顧人民健康。

蘇貞昌今天下午到雲林參與高齡醫學暨健康福祉研究中心工程動土典禮，衛生福利部長薛瑞元及立委劉建國、蘇治芬都與會。

蘇貞昌致詞說，中央出資新台幣40億興建高齡醫學暨健康福祉研究中心，其中20億作為硬體建設，還有20億是補助5年的營運費用；另外，中央也補助台大醫院110億，擴建虎尾院區，兩處加起來共150億。

蘇貞昌指出，若政府蓋個機場、大橋，人民不一定天天用得到，如果是蓋醫院大家都用得到，愈老愈需要；台灣老人很多，如果沒當初他們的犧牲打拚、打基礎，大家現在就不能如此好命，總統蔡英文特別交代政府有義務要照顧好「老大人」。

蘇貞昌舉例說，在長照方面蔡總統接任時第1年中央花在長照經費50億，現在已達650億；長照據點原本只有700點，現在是1萬3000點；看護人數原本只有2萬5000人，薪水提高後，現在已有9萬人；被照護人數也從10萬人增加到40萬人。

動土典禮結束，蘇貞昌前往台大虎尾分院視察擴建的預定地並聽取相關簡報，他表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，擴建時要納入增加的醫療需求，也請台大醫院加快速度，如期如質完成，早一點照顧鄉親父老。

蘇貞昌指出，他今天也去中部科學園區虎尾園區，因為政府招商成功，很多重量級企業都來此設廠，還有視察台西綠能園區，過去閒置數十年，中央要讓整個園區發展起來，人民期待中央地方合作一起把事情做好。

台大醫院表示，民國107年衛生福利部委託國家衛生研究院執行「高齡健康與長照研究中心研議計畫」，規劃我國高齡健康與長照相關政策制度與發展方向，並確立在台灣大學雲林分部設立高齡醫學暨健康福祉研究中心，由國衛院主責與台大合作，去年元月起開始運作，實體研究中心在今天舉辦工程動土。（編輯：陳仁華）1110815