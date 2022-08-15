蘇貞昌批此時跑去中國不知做何交易 必為國人唾棄

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（中央社記者蔡智明雲林縣15日電）行政院長蘇貞昌今天在雲林表示，美國參議員馬基14日率團抵台訪問不容惡鄰居說三道四，對於台灣有威脅的作為，國人都應同聲譴責，這時有人還跑去中國不知做何交易，必為國人所唾棄。

蘇貞昌今天下午到雲林虎尾出席「國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心興建工程動土典禮」，並視察台大醫院雲林分院虎尾院區。

針對美國聯邦參議員馬基（Ed Markey）14日率團抵台訪問，蘇貞昌接受媒體聯訪表示，「誰要來我們家做客、要來探訪，不能因為隔壁有個惡鄰居，我們就什麼都不敢做，也不敢讓訪客來，美國和台灣是有共同價值的、為互動往來密切的國家，我們對於全世界對台灣關心支持的國家、朋友，都熱烈歡迎，不容惡鄰居說三道四，侵害國家主權。」

蘇貞昌也說，「中國對我們有任何騷擾、妨礙的各種作為，我們都會努力防衛國家，也希望國人同胞大家團結一致對外，對於我國有威脅的種種作為，都應該予以同聲譴責，不要在這種時候還跑去該國（中國），不知做什麼交易，必為國人所唾棄。」

另外，台人赴柬浦寨打工遭詐案頻傳，蘇貞昌說，政府已採取「一救回、二詳查、三追究」的作為，發動跨部會各種機制，現在已經在國外的機場攔截被騙國人，同時法院已羈押涉案6個人，政府一方面會救回淪為被害人的同胞，也會追捕犯罪集團與詐騙集團。

蘇貞昌強調，警政署非常努力，在政務委員羅秉成督導下，訪查4000多名在海外相關國家的同胞，其中有120名比較有問題，繼續追蹤，其餘都正常。

媒體問到論文抄襲事件，蘇貞昌也提出看法表示，論文是不是自己寫的，自己要說清楚，論文有沒有問題，由相關機制查清楚，對於各界質疑，應該有一個嚴謹制度、機制來說明清楚，才是負責任、正確作法。（編輯：陳仁華）1110815