行政院改善偏鄉學校中央廚房 24萬名學童受惠

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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）行政院推動偏鄉學校中央廚房計畫今天在嘉義縣民和國小展示成果，行政院長蘇貞昌說，政府改善偏鄉1312所學校中央廚房，24萬名學童受惠，讓孩子在成長過程中感受到社會溫暖。

蘇貞昌今天到嘉義縣民和國小訪視中央廚房運作情形，教育部長潘文忠、縣長翁章梁、立委陳明文等人與會，由民和國小校長劉秀燕導覽，參觀相關設備與校內種植蔬菜的食農樂園，並與學童一起打營養午餐飯菜。

蘇貞昌致詞表示，政府新、擴建1312所偏鄉學校中央廚房，每餐營養午餐提升到新台幣62塊，共24萬名學童受惠，讓孩童吃得更好，在成長過程，感受到社會溫暖。

蘇貞昌說，下學期9月開學到寒假，營養午餐共有88餐，每餐的菜單清清楚楚，都是家長、老師、營養師一起商量的，從食材採購、烹煮、運送有全套SOP，衛生安全，若家長發現缺失，相關單位會積極討論補強，一定做到大家滿意。

蘇貞昌在民和國小走一圈，對於校園環境、設備及積極推動食農教育讚譽有加，他形容「民和國小將偏鄉學校經營得如貴族學校」。

翁章梁告訴中央社記者，嘉義縣共獲得中央補助工程經費總計新台幣3億3800萬元，新、擴建15所學校中央廚房，供應全縣44所國中小師生營養健康的午餐。

教育部推動偏鄉學校中央廚房推動計畫執行成果，中央和地方政府總計投入超過63.1億元經費，全面提升偏鄉學校飲食。（編輯：方沛清）1110816