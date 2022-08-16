國民法官制2023年上路 蘇貞昌懇請民眾認真參與

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行政院長蘇貞昌（前中）16日參訪新北地方法院國民法官模擬法庭，曾任律師的他還開玩笑說，已很久沒推開這種門進法庭講話。中央社記者高華謙攝 111年8月16日

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（中央社記者高華謙新北16日電）行政院長蘇貞昌今天表示，國民法官制2023年上路是「大時代、新時代來臨」，需全體國民支持，懇請民眾認真參與，不要只有期待或批評，既要求參與就要盡責任。

國民法官法規定，滿23歲國民有機會獲選為國民法官，與職業法官一起決定被告是否有罪及刑期；規劃由3名職業法官及6名國民法官共同審理特定刑事案件。

曾任律師的蘇貞昌下午應司法院長許宗力等邀請，參訪台灣新北地方法院國民法官模擬法庭，推門走進審判活動區表示，行政院全力支持，希望國民法官制成功並符合國民期待；他還開玩笑說，已很久沒推開這種門進法庭講話。

蘇貞昌表示，司法要審判，又要得到人民信任很困難；多年來司法受很高期待，但與事實有落差，這是相當辛苦工作，需各方一起努力。

他說，國民法官制是總統蔡英文推動司法改革，及司法界、律師界、法學、立法院、行政院與國民一起推動，事關重大、改革重要，希望大家一起讓司法改革順利往理想方向進行。

蘇貞昌表示，大家要一起認真參與並盡責，除被選上國民法官時負責，也要有相關修養，平常應遵守相關法制與規定。

許宗力說，國民法官制讓人民有機會參與國家公權力行使，人民透過海選參與國家公權力，「這在我國司法史與政治史上都是首次」。

他說，國民法官制是有史以來規模最大司法白話文運動，審（法官）、檢（檢察官）及辯（律師）都要以非法律專業民眾聽得懂的語言辯論與討論法律問題，是全新挑戰與嘗試。

根據司法院網站，國民法官制希望在審判中納入各行各業國民生活經驗及價值思考，促進國民與法院相互理解，讓法院判決視角更全面且接地氣。此外，期盼國民更了解犯罪發生與處理，進而更深入討論公共議題，實現公民參與社會。（編輯：李明宗）1110816