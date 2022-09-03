國民法官制明年元旦上路 總統：司法透明重要里程

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（中央社記者溫貴香台北3日電）總統蔡英文今天表示，國民法官制度將於明年元旦起正式上路，這不僅是司法透明化的重要里程碑，更能讓人民參與公眾議題，她希望全國律師聯合會協助國民法官制度順暢進行，落實公平正義。

總統今天出席「全國律師聯合會第75屆律師節慶祝大會」致詞表示，9月9日就是律師節，很高興參加慶祝大會，並頒發「優秀公益律師」獎，她恭喜所有得獎人，在執業過程中秉持著維護社會正義的初衷，發揮法律人的互助精神，為社會上有需要的人發聲，讓法律也可以很溫暖。

總統說，過去幾年來，為了實現公平正義、推動司法改革，政府努力擴大溝通討論。律師朋友是推動司法改革的重要參與者，大家身為「在野法曹」，更能在第一線傾聽人民心聲，掌握社會對司法議題的看法。現場有好幾位律師朋友都曾參與司法改革國是會議，提供政府許多寶貴的建言。

她並說，未來，政府也會持續傾聽各領域的意見，多方溝通，讓司法判決成為社會制度運作的依據，獲得人民更多的信賴。

總統指出，明年1月1日起，國民法官制度將正式上路。這不僅是司法透明化的重要里程碑，更能讓人民參與公眾議題，讓更多人可以理解，進而認同判決。相信律師朋友的法律專業一定能協助國民法官制度順暢進行，讓公平正義能更進一步的落實。

總統再次感謝所有律師朋友的投入。她說，身為法律人，實現公平正義、促進社會與民主法治發展是使命。在這不斷變化的社會中，需要律師朋友的持續支持。

總統期許在陳彥希理事長的帶領之下，全國律師聯合會可以更加照顧律師執業權益，培養一代又一代的優秀律師。在改革的道路上共同前進，為台灣的社會、台灣的司法打造更美好的未來。

總統並祝福律師朋友「律師節快樂」，在執業生涯中都能得到豐碩的成果。她並頒發「優秀公益律師獎」予得獎團體代表及個人。

包括行政院政務委員兼發言人羅秉成、法務部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長刑泰釗及國民黨立委曾銘宗等人都出席這項活動。（編輯：郭無患）1110903