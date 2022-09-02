劉建國競選總部成立 蔡總統到場力挺

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（中央社記者蔡智明雲林縣2日電）民進黨雲林縣長參選人劉建國今晚舉辦競選總部成立大會，總統蔡英文到斗六為劉建國站台。蔡總統表示，雲林的鄉親若期待進步、期待建設，就要選擇劉建國當縣長。

劉建國競選總部設於斗六市公明路，總統蔡英文、立法院長游錫堃、嘉義縣長翁章梁、立委蘇治芬等人今晚都出席競選總部成立大會力挺劉建國，現場吸引數千人參與，蔡總統並以民進黨主席的身分為劉建國披競選彩帶。

蔡總統致詞說，這幾年來雲林在國民黨主政下，進步很慢，雲林的鄉親若期待進步、期待建設，就要選擇劉建國當雲林縣長。

蔡總統舉民進黨執政的嘉義縣為例，雲林與嘉義都是農業縣，這幾年嘉義縣進步的很快，已經從農業大縣進步到農工大縣，也將成為科技大縣，因為無人機產業將要進駐嘉義。

蔡總統認為，雲林也是有這個條件，但要選一個好縣長把科技帶進雲林，讓雲林除了是農業首都，未來也是科技產業聚集的所在，如果有科技產業，年輕人就可返鄉就業，與父母住在一起。

蔡總統還拜託今天參與成立大會的民眾，年底除了九合一選舉，還有修憲的一張票，就是18歲公民權修憲案複決案投票，大家一起投同意票，讓年滿18歲的國民，依法有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，以及被選舉權，支持年輕人可以決定國家大事、參與國家大事。（編輯：黃世雅）1110902

民進黨雲林縣長參選人劉建國2日晚間舉辦競選總部成立大會，立法院長游錫堃到場站台支持。中央社記者蔡智明攝 111年9月2日