特別條例支援農漁業僅180億 農業縣綠委籲即刻擴編

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（中央社記者陳俊華台北30日電）民進黨立委蔡易餘等農業縣立委今天說，美國擬加徵對等關稅，台灣農漁產品首當其衝，行政院提出規模新台幣4100億元的特別條例中，支援農漁業僅編180億元，質疑不敷使用，要求農業預算應即刻擴編。

民進黨立委蔡易餘、陳冠廷、劉建國、王美惠、陳俊宇、陳亭妃、鍾佳濱、陳素月等人，上午舉行「關稅衝擊迅速 農漁業預算應擴大規模強化國際競爭力」記者會。

蔡易餘說，美國是台灣農產品出口的第一大市場，2024年出口總值高達8.9億美元，占整體出口比重17.6%，產品涵蓋蝴蝶蘭、毛豆、鬼頭刀、茶葉與水果等高附加價值作物；一旦美國加徵高關稅，不僅衝擊外銷收益，也將使農民價格崩跌、產地收購受挫。

蔡易餘指出，行政院提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，規模從880億元變4100億元，農業卻一毛未加，面對農產品關稅危機，只編180億根本不敷使用。

王美惠表示，目前規劃補貼農漁業180億元，要應對關稅衝擊是遠遠不足，尤其農產品多半保存期短，受影響程度更大。關稅的農業談判，可能涉及糧食安全與食安問題，不是單純農民生計問題，政府一定要重新檢討，並謹慎處理。

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劉建國指出，農業面對關稅衝擊，絕非短期補助可解決，行政院只編列180億元應對農產品的潛在出口衝擊，資源根本不夠；呼籲政府要有更長遠、完整地產業輔導策略，特別是針對具出口潛力的品項，否則過去花10年打開的市場，關稅一來可能3個月就全被關上。

陳素月表示，彰化在花卉、豬隻、水稻等產業，都是全國前段班，這次特別條例農業僅分得180億元預算，顯然與農業戰略價值不符。呼籲農業部應設立關稅衝擊專案小組，研擬具體產業應變與轉型方案，並重新檢討預算分配，才能避免農民成為無聲的受害者。（編輯：張均懋）1140430