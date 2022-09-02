總統：威脅或脅迫 不會動搖台灣走向世界決心[影]

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影片來源：presidentialoffice

（中央社記者賴于榛台北2日電）總統府晚間說，總統蔡英文今天受邀於捷克「第26屆公元兩千論壇」會議閉幕式發表錄影演說時表示，無論威脅或脅迫，都不會動搖台灣走向世界的決心，民主與自由是台灣民眾認同中不容妥協的一部分。

總統府晚間發布新聞稿指出，蔡總統演說時說，俄羅斯入侵烏克蘭之際，主辦單位提前舉辦會議，係因全球民主志士都知道時間至關重要，亟需團結對抗威權主義再起，讓民主國家在這個挑戰日益加劇的環境中更加堅韌。

蔡總統表示，威權政權為實現擴張主義，將無所不用其極，包括攻擊無辜的平民百姓，烏克蘭戰爭已成為警鐘，時時刻刻提醒著大家。

蔡總統說，她要肯定公元兩千論壇特別舉辦「烏克蘭論壇」，讓與會者一同討論烏克蘭如何從戰爭中重生，並在歐洲及全球民主社群中逐步邁向安全的未來。

她表示，台灣人對烏克蘭感同身受的主要原因之一，是因為台灣也面對威權主義的持續威脅，並在近幾年來急遽升高，尤其是在民主國家及其領導者表達訪台及與台灣合作意願之際。

蔡總統說，台灣與歐洲的夥伴關係蓬勃發展，此奠基於雙方共享民主和自由的價值觀，多位歐盟及其成員國的議員今年也造訪台灣，表達支持；部分歐盟成員國更發聲支持台灣參與世界衛生大會（WHA），台灣和數個歐洲國家正建立更為緊密的關係。

總統表示，歐盟的「印太合作戰略」共同報告，也承諾加強與台灣在半導體、資通訊及資料保護等關鍵產業的合作。

她說，威權政權對於台灣的努力，則訴諸經濟脅迫及政治、認知戰，假訊息與影響力操作也被用來顛覆歐洲的民主國家，懲罰與台灣交流的人士。

蔡總統表示，她很榮幸告訴各位，台灣的民主夥伴勇敢頂住威權主義的壓力，並強化與台灣的關係，而無論是威脅或脅迫，都不會動搖台灣走向世界的決心，「台灣及其人民已準備好與民主國家強化在我們可協助的領域一起合作」。

總統說，更重要的是，合作、支持及資訊分享仍是民主韌性的關鍵，台灣不斷致力對抗威權勢力，民主與自由是台灣人民認同中不容妥協的一部分，這份決心使台灣能堅韌面對挑戰，抵禦試圖破壞民主體制與自由民主世界秩序的勢力。

總統也說，民主國家須對自身認同有信心，如此才能自助與助人。

蔡總統表示，世界正持續努力防止變種病毒擴散，盡力讓生活恢復正常，現在還必須面對威權政權和戰爭的威脅，儘管在此艱困時刻，仍應為大家以實力與合作一起努力而感到自豪。

她也說，感謝歐洲各地的朋友們在關鍵時刻的協助，台灣必將在適當時機慷慨回報。

蔡總統指出，台灣的民主和許多歐洲民主國家相似，是所有反抗威權統治的人們犧牲奉獻所爭取來的，歷經漫漫長路才實現今天享有的自由，因此大家都瞭解民主的珍貴和脆弱，也知道團結一致有多麼重要。

她說，只要團結一致，共同努力，並保有對民主價值的信念，相信必能克服挑戰，達成目標。

第26屆公元兩千論壇主題為「民主國家清晰可見的當前危機？如何回應」（Democracy’s Clear and Present Danger: How Do We Respond？），討論議題包含俄烏戰事與民主韌性、民主聯盟、因應威權主義之崛起、數位時代民主及民主新理念等。

參與人士包括捷克總理費亞拉（Petr Fiala）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）、捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、波蘭外交部長饒兀（Zbigniew Rau）、德國外交部長貝爾柏克（Annalena Baerbock）、美國著名政治學者福山（Francis Fukuyama）及美國國家民主基金會主席葛胥曼（Carl Gershman）等人。（編輯：張均懋）1110902