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李喜明：透過資源分配 找出不對稱作戰最佳戰力配置

2022/9/2 18:06（9/2 18:28 更新）
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前參謀總長李喜明2日下午出席新書「台灣的勝算」發表會。他表示，台灣對「不對稱作戰」有共識，但對於內涵沒有共識，呼籲民眾不要對它視而不見。中央社記者謝佳璋攝 111年9月2日
前參謀總長李喜明2日下午出席新書「台灣的勝算」發表會。他表示，台灣對「不對稱作戰」有共識，但對於內涵沒有共識，呼籲民眾不要對它視而不見。中央社記者謝佳璋攝 111年9月2日
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（中央社記者游凱翔台北2日電）前參謀總長李喜明上將任內推動「不對稱作戰」整體防衛構想（ODC），卻遭阻礙。他今天認為，台灣對「不對稱作戰」有共識，但對於內涵沒有共識，呼籲民眾能挑戰、修改ODC，但不要對它視而不見。

李喜明任內提出「不對稱作戰」整體防衛構想（ODC，Overall Defense Concept），但因顛覆傳統建軍備戰思維及作法，推動過程受阻；最具代表性案例，便是其推動的微型飛彈突擊艇於李喜明退伍後，遭全盤推翻。

由李喜明撰寫的「以小制大的不對稱戰略，台灣的勝算」一書9月1日出版，下午在晶華酒店舉辦媒體茶敘。

李喜明指出，俄烏戰爭給不對稱戰力帶來很好案例，像是烏克蘭透過兩枚飛彈擊沉俄羅斯戰艦。他認為，推動不對稱戰力並非摒棄傳統戰力，而是資源分配問題，透過機會成本、資源分配及優先次序分配，才能找出最佳配置，因此這本書他是以經濟觀點來考量軍事威脅。

至於推動的ODC為何受阻，李喜明舉例，海陸空軍的武器裝備「驕傲」分別是戰艦、戰甲車及戰機，要軍種去改變數十年來的觀念，就會產生問題。

他以自身為例說，自己的軍旅青春歲月都在潛艦上，但任內仍推動非大型船艦的微型飛彈突擊艇，主因是可將突擊艇配置在全台200多個民用港口，遂行遠距離射擊以達到不對稱的戰力。

李喜明認為，不單美國，台灣目前也漸漸接收不對稱作戰觀念，自己不會指望國軍會聽他的，但觀念會慢慢傳遞；他強調，「整體防衛構想就是一套邏輯，外界可以挑戰它、修改它，但不要視而不見」。

「總統蔡英文是最尊重軍人，對軍人最好的總統」，李喜明強調，這是事實，不是黨派問題，但沒有落實整體防衛構想（ODC）也是事實，希望蔡總統可看到這本書，並參考他所提出的概念。

李喜明指出，台灣對整體防衛構想必須要有共識，雖然蔡總統曾公開提到支持ODC，他也相信蔡總統君無戲言，只是他仍無法確定，蔡總統心中的ODC是什麼。（編輯：林克倫）1110902

臺灣的勝算：以小制大的不對稱戰略，全臺灣人都應了解的整體防衛構想
臺灣的勝算：以小制大的不對稱戰略，全臺灣人都應了解的整體防衛構想
  • 作者｜李喜明
  • 出版社｜聯經出版公司
  • 出版日期｜2022/09/01
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