總統：邁向2050淨零碳排 需在各領域落實綠色轉型

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（中央社記者賴于榛台北2日電）總統蔡英文今天表示，邁向2050淨零排碳轉型是台灣重要目標，若要達成任務，需在不同領域落實綠色轉型，例如選擇購買節能效率第一及第二級的電冰箱、除濕機等，不僅節省電費，也可獲得租稅優惠。

蔡總統今天在經濟部次長陳正祺、前衛福部長陳時中、外貿協會董事長黃志芳等人陪同下，出席「2022台北3C電腦電玩電器空調影音大展開幕記者會」。

蔡總統致詞時笑說，只要有類似展覽她都會想來，因為她很喜歡家用電器等用品，盼能看看有沒有甚麼新的電器，讓居家生活更便利。

她表示，電器產業是非常重要的產業，除了鼓勵生產國內優質產品，更重要的是，好的電器能讓節能做得更好，讓國家整體的發電、環保、節能政策都能得到好的效果。

蔡總統說，台灣社會逐漸恢復正常生活，前陣子暑假大家也紛紛出遊，國內旅遊旺盛，內需也回溫，在台灣防疫新模式的此刻，零售業跟餐飲業7月的營業額對比去年同期也有成長，期盼民眾來逛展，讓消費力與買氣延續。

蔡總統指出，2050淨零轉型是國家整體的重要目標之一，國發會3月已正式公布2050淨零排碳路徑與總說明，若要完成這個目標，需在不同領域落實綠色轉型，例如日常購買電器時，可以選擇節能效率1級及2級的電冰箱、除濕機、電暖氣機。

她說，這樣不僅節省電費，也可以獲得「節能家電補助方案」補助優惠最多2000元，並為2050淨零轉型的政策任務目標盡一份心力。

財政部「節能家電補助方案」延長至2023年6月14日，民眾新購入的冷暖氣機、電冰箱、除濕機，符合經濟部能源效率分級標示，屬於1級或2級節能商品，最高每台能補助2000元。（編輯：翟思嘉）1110902