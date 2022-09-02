蔡總統布拉格會議演說 強調民主國家團結重要性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育立柏林2日專電）總統蔡英文今天在布拉格「公元兩千論壇」（Forum 2000）會議閉幕演講時表示，民主國家必須團結才能對抗威權主義再起，強調台灣走向世界的決心不會動搖。

2年前，蔡總統首次以總統身分參與公元兩千論壇，發表開幕演說，創下台灣現任總統的首例；今天她同樣以預錄影片方式參與，在閉幕式發表演說。

蔡總統首先感謝主辦單位對台灣的支持，在台灣民主基金會8月受「懲戒」時，率先譴責中國。

蔡總統表示，威權政權為擴張領土攻擊無辜百姓，台灣面對威權威脅已數十年，對烏克蘭遭遇感同身受，由於挑戰日益加劇，民主國家有必要團結對抗威權主義再起。

針對歐盟及其成員國議員今年接連造訪台灣，頂住壓力強化對台關係，蔡總統特地表達感謝之意，指出這些舉動深深打動台灣人民。

蔡總統也感謝立陶宛、斯洛伐克、捷克、波蘭在疫情關鍵時刻援助台灣，她說台灣不會忘記這些溫情，將在適當時機回報。

蔡英文總統強調，台灣有決心抵抗破壞自由世界秩序的勢力，不論是威脅或脅迫，都不會動搖台灣走向世界的決心，台灣已準備好與民主國家強化合作，其中合作、支持和資訊分享是強化民主韌性的關鍵。

她在演說最後指出，民主自由是台灣認同不容妥協的部分，台灣與歐洲一樣，歷經漫漫長路才享有自由，很清楚民主的珍貴和脆弱，知道團結一致有多重要。

公元兩千論壇是捷克前總統哈維爾（Václav Havel）創辦的國際會議，原本定期在10月舉行，今年因戰爭提前到8月31日至9月2日舉行，聚焦俄羅斯入侵烏克蘭對全球秩序的衝擊。

今年會議與談人包括德國、波蘭、立陶宛等國外長及歐盟執委會官員，並邀請烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和蔡總統分別在開幕和閉幕式發表演說，可見國際社會憂心戰爭也可能在台灣上演。

公元兩千論壇執行長卡列帕（Jakub Klepal）在閉幕式總結說，俄軍入侵烏克蘭震驚全世界，也為西方世界帶來新動能，意識到團結的重要性，力挺台灣才能阻止中國出兵，避免災難性的後果。（編輯：高照芬）1110902