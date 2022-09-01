無人機頻擾金門首遭擊落 地方肯定反制鼓舞民心

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（中央社金門縣1日電）不明民用空拍機今天進入獅嶼上空，駐軍示警驅離無效後，隨即擊落，這也是8月初以來，無人機首度遭國軍擊落事件。金門縣政府支持中央做出適當反制，立委陳玉珍也肯定金防部作為，鼓舞民心士氣。

陸軍金門防衛指揮部表示，今天中午12時3分，發現不明民用空拍機1架進入獅嶼禁限制水域上空，駐軍依程序示警驅離無效後，進行防衛射擊、予以擊落。

金門縣政府發言人吳伯揚接受中央社記者訪問表示，依權責，國家安全是屬於中央政府職掌範疇，但因金門處在兩岸最前緣，對於和平有著最深切的體會，如果家園一再受到侵擾，支持政府以捍衛國家的角度，做出適當的回應。

國民黨籍金門立委陳玉珍透過媒體群組指出，金門地區很多地方還是要塞堡壘管制範圍，無人機只要驅離無效，都應直接擊落，展現國軍守土衛國的決心，並鼓舞民心士氣，肯定金防部做法。

民進黨金門縣黨部主委蔡其雍告訴中央社記者，無人機三番兩次飛掠金門領空，無論是蒐集情資或恫嚇等動機，都相當不妥，對地區安全確實造成困擾。

不過，從本地民眾日常生活看來，並沒有太大變動。不少經歷過戰地政務時期的長者表示，從前經歷的戰爭場面比無人機有過之而無不及，並不會憂心害怕；但也有鄉親說，無人機三天兩頭打卡，真是很惱人。

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中共近期頻頻以民用無人機近距離侵擾金馬等防區，總統蔡英文8月30日下令國防部適時採取必要且強力反制措施，捍衛國家領空安全。當晚不明無人機進入二膽上空，駐守部隊示警後，無人機仍持續盤旋，國軍隨即實彈驅離，無人機立即向廈門方向飛離。

8月31日，無人機再擾大膽、草嶼及烈嶼地區，駐守部隊軍射擊驅離，無人機快速飛離，進入廈門；今天中午，1架空拍機進入獅嶼，守軍當場擊落。金防部表示，將持續偵搜警戒、嚴密監控，維護防區安全。（編輯：謝雅竹）1110901