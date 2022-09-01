更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平3分砲逆轉勝 大聯盟首位連2年30轟日本球員
運動

大谷翔平3分砲逆轉勝 大聯盟首位連2年30轟日本球員

德選民不重視學歷 大學沒讀完也能爬到權力頂峰
國際

德選民不重視學歷 大學沒讀完也能爬到權力頂峰

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種
生活

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種

韋伯與哈伯太空望遠鏡聯手捕捉幻影星系 藍色核心甩出繽紛螺旋
科技

韋伯與哈伯太空望遠鏡聯手捕捉幻影星系 藍色核心甩出繽紛螺旋

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

驅離無效 金防部1日中午擊落一架無人機

2022/9/1 13:51（9/1 14:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
陸軍金門防衛指揮部表示，1日中午發現不明民用空拍機1架進入獅嶼禁限制水域上空。駐守部隊示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。圖為漢光實兵演練畫面。（金防部提供）
陸軍金門防衛指揮部表示，1日中午發現不明民用空拍機1架進入獅嶼禁限制水域上空。駐守部隊示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。圖為漢光實兵演練畫面。（金防部提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北1日電）陸軍金門防衛指揮部表示，今天中午12時3分，發現不明民用空拍機1架進入獅嶼禁限制水域上空。駐守部隊依程序應處，示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。

金防部將持續偵搜警戒、嚴密監控，以維防區安全。中共近期頻以民用無人機近距離侵擾金馬等防區，總統蔡英文8月30日赴澎湖巡視時表示，敵軍越挑釁就越要冷靜，國軍自我克制，但不表示國軍不會反制，她已下令國防部，適時採取必要且強力反制措施，捍衛國家領空安全。

陸軍金門防衛指揮部30日至31日接連兩天以實彈驅離4架次無人機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

美國白宮國安會發言人柯比（John Kirby）昨天被問到怎麼看台灣方面宣布將以實彈射擊驅離中共無人機的做法，是否認為類似言論過於激烈。

柯比對此表示，有鑒於中共在台海周圍進行毫無必要的軍事侵略、武斷及脅迫行徑，台灣領導人表達的憂慮合乎情理（understandable）。美國長期以來表明，不支持任何以單方面行為或武力改變現狀，「這仍是我們目前政策」。（編輯：蘇龍麒）1110901

金防部表示，1日中午發現不明民用空拍機1架進入獅嶼禁限制水域上空，駐守部隊予以擊落。（中央社製圖）
金防部表示，1日中午發現不明民用空拍機1架進入獅嶼禁限制水域上空，駐守部隊予以擊落。（中央社製圖）
延伸閱讀
金防部：3架次民用無人機侵擾 國軍實彈射擊驅離中共民用無人機灰色威脅 專家：台灣不應模糊化應對中國民用無人機偷拍崗哨 金防部依程序示警中共無人機騷擾台灣外島成新常態 白宮表明不會接受
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族