無人機進入金門二膽區域 國軍實彈射擊驅離

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金防部表示，30日下午分別在大膽、二膽、獅嶼地區，發現民用無人機3批3架次，經守軍射擊信號彈示警後，無人機往廈門方向飛離；下午5時59分，無人機1批1架次再次進入二膽地區禁限制水域上空，守軍以實彈防衛射擊驅離。圖為金門大膽島。中央社 111年8月30日

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（中央社記者游凱翔、李先鳳台北30日電）總統蔡英文今天下令，國軍應適時採強力措施反制中共無人機。金門防衛指揮部晚間表示，1架次無人機下午5時59分進入二膽地區禁限制水域上空，守軍進行實彈防衛射擊，無人機於晚上6時往廈門飛離。

中共近期頻以民用無人機近距離侵擾金馬等防區，總統蔡英文今天表示，敵軍越挑釁就越要冷靜，國軍自我克制，但不表示國軍不會反制，已下令國防部，適時採取必要且強力反制措施，捍衛國家領空安全。

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金防部晚上發布新聞表示，下午4時23分起，分別在大膽、二膽、獅嶼地區，發現民用無人機3批3架次，經守軍射擊信號彈示警後，無人機往廈門方向飛離。

金防部發言人張榮順表示，下午5時59分，無人機1批1架次再次進入二膽地區禁限制水域上空，守軍即依程序實施示警。由於無人機持續盤旋，於是進行實彈防衞射擊驅離，無人機隨後在6時向廈門方向飛離，金防部將持續保持警戒、嚴密監控。（編輯：蘇龍麒）1110830