中共無人機擾金門剪影片訕笑國軍 金防部：認知戰

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（中央社記者游凱翔台北24日電）金防部今天表示，二膽島16日發現中共民用無人機侵擾，官兵除進行處置程序，休息官兵也自發投擲石頭，此舉除測試國軍應變作為，也藉剪輯片段影片製造錯假訊息，企圖分化詆毀國軍，是認知戰一部分。

中國社群媒體近期轉發一張照片，宣稱是中國解放軍無人機拍攝金防部官兵的崗哨，哨兵裝備、表情都清晰可見，並有中國網友在留言處詆毀國軍官兵。

金門防衛指揮部晚間發布新聞稿表示，二膽島16日下午發現民用無人機侵擾，期間值勤官兵均有高度警覺，並採辨識、應處、通報等處置程序；週邊休息官兵則自發性以石頭丟擲、擾亂，該架無人機隨即飛離。

金防部指出，戍守外島官兵秉「備戰不求戰」原則，更以「不升高衝突、不引發爭端」態度加強戒備，堅守崗位，隨時應變處置各項突發狀況。

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金防部進一步說明，中共無人機的侵擾，除了要測試國軍應變作為之外，同時藉由剪輯片段影片，製造錯假訊息，散布於網路社群，再結合網軍行動，企圖達分化、詆毀國軍目的，是認知作戰的一部分。

金防部強調，面對中共無人機的不斷侵擾，防區運用各項聯合情監偵手段，可全般掌握，並將依敵情威脅程度及突發狀況處置規定，適切調整應處手段及強度，請民眾同心協力，勿受敵對台灣認知作戰影響，分化軍民團結。（編輯：蘇志宗）1110824