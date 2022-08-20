分析：中國軍力雖較台灣強大 要武統也不容易

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）中共近來藉軍演對台頻頻武嚇，專家分析，台灣軍力不弱但不友善的中國更強大，不過北京意圖武統也沒那麼容易，就算共軍上了岸，數十萬大軍的油料糧食甚至飲用水等補給，如何確保？

澳洲廣播公司（ABC）19日報導，據2022年全球軍火報告網站統計，解放軍現役員額200萬號稱當今全球規模最大的軍隊，整體軍事實力在142國中排第3，而台灣現役軍人17萬，整體軍事實力排名第21。

台灣淡江大學國際事務與研究所助理教授馬準威表示，台灣的軍力不弱，贏過全世界85%的國家，但不友善的另外一方太強大。

儘管兩岸軍力差距懸殊，但專家分析，中國一旦攻台未必能輕易武統。馬準威以俄侵烏為例，烏克蘭與俄羅斯同樣軍力懸殊，純粹看數值總覺得俄國勢必橫掃千軍，事實上沒有。

何況兩岸間橫著一條長約370公里的台灣海峽，給與台灣兩方面的防守優勢，首先就是如何運抵武器裝備跨過這道天然屏障。

香港軍事評論員馬鼎盛說，需考慮解放軍的運輸力，包括兩棲攻擊、運輸與指揮艦等，能否把兵員和武器裝備運到灘頭，而且能站得住腳。

他表示，就算順利登陸，在戰爭持續的數月內，中國軍隊也面臨補給方面的問題。

台灣「軍事連線」雜誌總編輯劉學謙則說，相較於共軍，台灣前線部隊的補給優勢明顯，因為對守方而言，國軍的補給所需時間很短，投入戰場無須橫越海峽。

不過劉學謙另指出，台灣民心士氣也是影響戰爭勝負的重要因素，尤其解放軍來犯之後，台灣會產生是類似珍珠港被偷襲後，美國上下一心的同仇敵愾，還是防禦意志會被瓦解，這是一個問號。

但劉學謙相信一旦開戰，台灣可望獲得國際援助，因國際情勢不允許台灣被中國攻擊或封鎖，但台灣軍事專家宋玉寧對此保留並說不太可能，「可能我們必須要認清楚，這個戰，必須還是要自己來打」。

台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，目前美國是台灣最主要的武器購買來源，其次則是台灣自製的裝備。

他說，台灣2018至2022年對美軍購總額195億美元（約新台幣5872億元），平均約每年32億美元，而美國每年國防預算7000億美元，兩相比較可說是微乎其微，因此美國是否協防台灣，軍購不是主因，地緣戰略才是重點。

蘇紫雲表示：「台灣並非將中國視為敵人，而是中共將民主視為敵人，這才是問題本質。」（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110820