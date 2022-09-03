18歲公民權修憲複決 總統：965萬票門檻是全民考驗

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（中央社記者溫貴香台北3日電）總統蔡英文今天表示，11月26日除地方選舉外，還有18歲公民權修憲複決案；世界上絕大多數國家的年輕人都在18歲取得完整公民權，台灣有點落後、應該趕上；她強調，過關門檻965萬張票將是全民的考驗。

總統下午出席「未來公民行動+第七屆總統與高中生面對面論壇」致詞時說，她第7次出席這項活動，每次出席前都有點緊張，並感受到台灣一屆又一屆高中職學生，確實都有自己的想法。

總統表示，今年11月26日除地方選舉外，還有18歲公民權修憲複決案；修憲門檻非常高，由於獲得台灣所有政黨支持，18歲公民權修憲複決案獲得立院立委的支持而成案，十分可貴。

她指出，18歲年輕人在現行法律下可以投公投、可以考駕照、刑法算成年人，民法中「成年人」的年齡也下修到18歲，從明年1月1日開始正式生效；換言之，18歲年輕人有完全責任的能力，能夠承擔國民責任與義務，亦應享有完整公民權，共同決定國家的未來。

總統說，18歲公民權的修憲，就是要讓年滿18歲國民擁有完整公民權，世界上絕大多數國家的年輕人，都在18歲取得完整公民權，就這一點看，台灣有點落後、應該趕上。

總統進一步說，18歲公民權的通過門檻非常高，必須要超過965萬張選票才能過關，而她2020總統大選連任時拿到史上最高的817萬張票，但仍不足以讓18歲公民權修憲複決案通過，所以965萬張票將是全民考驗。

她呼籲，未滿20歲的年輕朋友這一次雖然無法投票，但家裡一定有人有投票權，大家要動員家人、親戚與同學，只要有投票權都請他們去投票，支持18歲公民權修憲複決案通過。（編輯：林克倫）1110903