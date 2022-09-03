總統與高中生座談 盼強化國民自我防衛意識

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（中央社記者溫貴香台北3日電）聯電前董事長曹興誠日前宣布資助推動「黑熊勇士」與「保鄉神射」，激起全民防衛意識。總統蔡英文今天表示，一個國家是否有足夠的自我防衛能力，最重要就是國民自我防衛意識，如果大家都有決心且有自我防衛意識，就撐得下去。

總統下午出席「未來公民行動+第七屆總統與高中生面對面論壇」，對於高中生們關心增進全民國防參與、國境開放、死刑存廢等問題，總統一一回應。

總統表示，現代戰爭與過去不同，第一階段是認知作戰，第二階段進入灰色領域，如這幾天的無人機飛到金門，海上看到很多中國的漁船會包圍台灣一些作業單位，這也是灰色地帶領域，但一個國家是否可以有足夠的自我防衛能力，最重要因素就是國民自我防衛意識，如果大家都有決心且有自我防衛意識，這個國家就撐得下去。

總統說，如果沒有這個決心，即便武器與所有設備再先進，也打不贏這個戰爭。民心士氣是很重要的，認知作戰每一天在網路上、資訊網路中發生，因此，高中生必須自我訓練辨識資訊與事情的真偽，同時也要有義勇軍的心態，對於假訊息或刻意製造扭曲的訊息情況出現，都可以站出來澄清，讓假訊息不要再傳遞。

她舉例，近來慈濟基金會訓練大家在災難發生的時候救災，這也是全民國防的一部分；近來聯電前董事長曹興誠說，要訓練射擊能力與作戰能力，有人當作體育項目，也有人當作捍衛國家未來所需要的技能，全民參與國防可能性非常多，隨時都可以有參與的機會。

至於疫情方面，學生關心國境何時開放，總統表示，台灣生活已非常接近正常，但仍有一些限制，需要把疫情控制住，疫苗還是要打，指引逐步放寬，等疫情控制到一定程度，邊境管制就會慢慢放掉。她說，「我們不是採取絕對的清零，也不是絕對的放寬，總體來講，是走向指引放寬，邊境管制逐步放寬來走」。

此外，包括殺警等重大刑案，再度引起社會關心死刑議題。總統也提到，廢死問題會有這麼大的爭議，因為社會上很多人心理上還是不安的，希望透過死刑阻卻犯法，尤其是對於很殘忍且社會難以接受的犯罪行為。（編輯：張均懋）1110903