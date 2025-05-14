加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治

曹興誠諷「爬蟲類」思維 林沛祥：德不配位

2025/5/14 17:42（5/14 17:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
聯電創辦人曹興誠（中）14日下午再赴基隆為罷免團體助陣，曹興誠接受媒體聯訪時表示，國民黨立委林沛祥是「爬蟲類」思維，是落伍的代表。林沛祥說，尊重曹興誠的言論自由，但感到遺憾、德不配位。中央社記者王朝鈺攝 114年5月14日
聯電創辦人曹興誠（中）14日下午再赴基隆為罷免團體助陣，曹興誠接受媒體聯訪時表示，國民黨立委林沛祥是「爬蟲類」思維，是落伍的代表。林沛祥說，尊重曹興誠的言論自由，但感到遺憾、德不配位。中央社記者王朝鈺攝 114年5月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆14日電）聯電創辦人曹興誠今天再赴基隆為罷團助陣，在接受媒體聯訪時表示，國民黨立委林沛祥是「爬蟲類」思維。林沛祥回應說，尊重曹興誠的言論自由，但感到遺憾、德不配位。

曹興誠受訪談到林沛祥指罷團是社會邊緣人的集合體時說，從極權社會轉型成為民主社會，好像恐龍進化成為鳥類一樣，是很大的提升，可惜台灣的民主化未滿30年，很多人的腦袋還是爬蟲類的腦袋。

曹興誠說，林沛祥講自己是全台灣的Top 1%、罷團是社會邊緣人，表示「他（林沛祥）的思維還是爬蟲類的思維」，認為自己是官二代、富二代所以是Top 1%，這種論述，代表林沛祥的思維是很原始的，進化的層次很低。

google news透過 Google News追蹤中央社

曹興誠說，罷團志工為何願意無所求付出，為何有公民意識，就是因為「升級」進入民主社會，知道人人享有自由，但自由需要捍衛，不願退回爬蟲社會，民主國家不可能再回到接受專制政權的統治。

此外，國民黨桃園市議員詹江村12日在臉書指「民進黨內部人士來電告知，負責罷免的工作人員，每人、每一天2000元，可以造冊向曹興誠辦公室申請」，對此，曹興誠說，已請律師研究對詹江村提出告訴，傳這種謠言，對志工團體是種侮辱，不是只有個人問題。（編輯：張銘坤、黃名璽）1140514

#林沛祥
#桃園市
#曹興誠
#民進黨
#國民黨
#詹江村
#臉書
#罷免
曹興誠
曹興誠稱罷免扭轉乾坤 林沛祥重申尊重公民權利曹興誠籲民進黨做罷團側翼 拚35泛藍立委連署過二階
林沛祥
媒體人提3氣助罷免 林沛祥：守護基隆不辜負選民藍營控為罷團助講違法 矢板明夫：我有中華民國籍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：