蔡英文：台北失去自信光榮 需要陳時中帶領往前走

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民進黨台北市長參選人陳時中（前左）的宗教界後援會3日成立，身兼民進黨主席的總統蔡英文（前中）、前國策顧問黃承國（前右）等人出席，眾人齊呼「凍蒜」等口號造勢。中央社記者鄭清元攝 111年9月3日

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（中央社記者蕭博文台北3日電）總統兼民進黨主席蔡英文今天出席陳時中競選市長宗教界後援會成立大會，表示過去7年來，台北失去身在國家首都的自信跟光榮，需要有能力、有視野的陳時中帶領台北往前走。

2022陳時中競選市長宗教界後援會成立大會下午於台北國際會議中心登場，主持人、民進黨立委羅致政說，現場聚集涵蓋天主教、佛教、道教等宗教團體，出席人數近3000人，這也是蔡英文總統首度出席陳時中百工百業後援會成立大會。

蔡英文致詞時笑說，擔任陳時中競選總部主委的前副總統陳建仁出國，她今天是代班的主任委員，並喊話今年年底的選戰，台北市這一局一定要贏，也一定會贏。

蔡英文說，陳時中宣布參選以來跑遍台北市12個行政區，很受民眾歡迎，很多家長帶著小孩感謝陳時中過去不眠不休拚防疫，也有長輩、年輕人向陳時中表達對台北現狀的焦慮，以及對未來期待的心聲。

蔡英文表示，台北市有最多資源、最進步科技和最完善建設，但是過去7年多，看到的是台北市人口快速流失，現在台北已經失去那種身在國家首都的自信跟光榮，取而代之的是對未來發展的焦慮。

蔡英文說，台北是國家的首都，更是世界矚目的國際城市，發展不能再拖，進步不能再等，現在最需要的是有能力、有視野的陳時中，能夠帶領台北往前走。

她說，中央政府明年編列的總預算創歷史新高，中央有目標、有經費，在地方更需要有能力又有執行力的陳時中才能強強相加，讓台北更好；距離上次民進黨執政台北市已經是24年前，這次是最好的機會，拜託大家支持陳時中，讓他承擔重任、服務市民、帶領台北。

民進黨台北市長參選人陳時中致詞則說，他已一一提出市政的問題與解方，看到問題、解決問題是他的態度，而提出方案必然有改善空間，任何反對、支持都可以，批評指教都欣然接受，因為不是在辦辯論比賽，而是要把市政做好。

陳時中表示，未來一定全力與中央配合，善用中央資源，不是每天和中央鬧脾氣，還當面拜託總統以後要支持他增加資源。

陳時中說，台北20多年來有一點停頓，讓大家放棄希望、夢想、改變，這次讓他來，年底選舉一定贏回來，找回希望、夢想與光榮感。（編輯：張銘坤）1110903

身兼民進黨主席的總統蔡英文（中）3日出席黨籍台北市長參選人陳時中的宗教界後援會成立大會，為陳時中站台造勢，進場時向現場熱情民眾揮手致意。中央社記者鄭清元攝 111年9月3日

民進黨台北市長參選人陳時中（前左）的宗教界後援會3日舉行成立大會，身兼民進黨主席的總統蔡英文（前右）出席表示，陳時中是表現傑出的防疫指揮官，一定也會是最好的市政指揮官。中央社記者鄭清元攝 111年9月3日

「2022陳時中競選市長宗教後援會成立大會」3日舉行，民進黨台北市長參選人陳時中（前左8）、總統蔡英文（前左9）出席，與宗教團體代表一同在台上呼口號，為選情拉抬氣勢。中央社記者鄭清元攝 111年9月3日