任特使出訪教廷 陳建仁：讓世界看到台灣民主價值

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前副總統陳建仁（前排左）擔任總統特使，出席若望保祿一世榮列真福品大典，他昨天抵達羅馬機場，駐教廷大使李世明（前排右）前往接機。（駐教廷大使館提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年9月4日

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（中央社記者黃雅詩台北4日電）前副總統陳建仁擔任總統特使出訪友邦教廷，昨天抵達後，前往駐教廷大使館為前線外交人員打氣，他強調要在艱困的外交環境之下，讓世界看到台灣堅守自由民主的價值，為台灣爭取更多的朋友。

陳建仁並參觀駐教廷使館為台梵建交80周年舉辦的「友善臺灣/眾位弟兄」書畫展，看到其中一幅以甲骨文書寫的作品，他表示中央研究院的甲骨文研究獨步全球，所以在中研院logo（標誌）中也用了甲骨文。

陳建仁擔任總統蔡英文特使出訪教廷，羅馬時間4日上午將參加教宗方濟各（Pope Francis）在梵蒂岡主持先教宗若望保祿一世（Pope John Paul I）榮列真福品大典。

駐教廷大使館官方臉書今天貼出「總統特使大仁哥，出訪教廷貼身全紀錄」指出，陳建仁伉儷經過將近20個小時的長途飛行，在羅馬時間3日中午12時順利抵達羅馬達文西機場。

駐教廷大使館指出，陳建仁一下飛機就神采奕奕表示，對於即將展開的外交之旅充滿期待，盼這趟訪問為台灣與教廷在宗教、學術及人文等各方面深化交流。

陳建仁隨後前往中華民國（台灣）駐教廷大使館視察，除了為外交人員打氣，更期許要在艱困的外交環境之下，讓世界看到台灣堅守自由民主的價值，為台灣爭取更多的朋友。

駐教廷大使館指出，今年適逢中華民國與教廷建交80週年，駐館特地邀請知名書畫家，以書畫方式體現教宗方濟各「願祢受讚頌」（Laudato sì）及「眾位弟兄」（Fratelli tutti）通諭及聖經內容。陳建仁伉儷身為虔誠天主教徒，對於駐館的創意與用心表示印象深刻，也對每一幅作品都仔細品味。（編輯：楊凱翔）1110904