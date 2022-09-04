將不能變可能 蔡總統稱讚職能治療師是魔術師

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（中央社記者葉素萍台北4日電）總統蔡英文今天出席職能治療師全國聯合會活動，她提到，「生活有職能、不能變可能」，職能治療師都是魔術師，讓大家的生活可以恢復獨立生活。

另外，蔡總統與民進黨台北市長參選人陳時中同場出席活動，她稱讚陳時中是她共事過的歷任衛福部長，當中最會解決問題的部長，她肯定陳時中有能力，推動台北市政，能為台北帶來更多進步、新的改變。

蔡總統上午出席職能治療師全國聯合會2022年創會20週年慶祝大會暨會員代表大會。

蔡總統致詞提到，職能治療是具整合性、跨領域的專業，尤其當有些長輩、病患失去原本生活中可以做得到的功能，透過適當治療、課程訓練以及輔具，就可以慢慢進步，也有機會重新恢復獨立生活與工作，並且更有尊嚴獨立，維持日常生活運行，「生活有職能、不能變可能」，就是這個意思，各位都是魔術師，讓大家的生活可以恢復獨立生活。

蔡總統說，此外，包括早期療育、長期照顧、精神復健等不同領域，都需要職能治療師，一起貢獻專業，協助個案改善生活品質，順利回歸社區，與原來的日常生活接軌，她感謝所有職能治療師，不但要進行功能評估，也透過各種課程訓練計畫，協助個案一步步重建生活功能。

蔡總統指出，她非常佩服職能治療師，因為服務對象有沒有一步步進步，甚至有時候沒有進步時，職能治療師心裡都承受壓力很大，需要愛心、耐心投入，才能做為成功的職能治療師。

她說，有障礙者只要透過適當輔具、適合輔助措施，就可以減低不便，更容易獨立在城市自立行動，達到無障礙環境的用意，這更是政府的責任與目標，應該透過障礙者的角度與需求檢視，改善日常生活的環境，包括打造友善障礙者的ATM、整體空間的無障礙措施、輪椅專用道路等等；對於稍早理事長提到職能治療師法修正，政府也會特別注意。

此外，蔡總統提到，陳時中日前曾說，殘障的通道並不是屈辱的通道，是表示社會文明進步的象徵，她認為，這句話很有同理心，並且重視不同群體需求。

蔡總統笑說，陳時中對於不同團體的意見，都願意傾聽學習，對於本來不熟悉的領域，近來包括調酒、街舞，他都非常願意嘗試學習，跨出舒適圈，能夠打開更多的對話空間與可能性，對於不同的意見，陳時中也能夠真心傾聽、務實規劃具體方案。

蔡總統稱讚，陳時中是她共事過的衛福部長當中，最會解決問題的部長。陳時中過去擔任部長任內，與他有業務往來互動的人都可以感覺到，陳時中是一個會解決問題的人，蔡總統表示，一個會解決問題的人、就是一個好的領導者。

她說，陳時中以前擔任防疫指揮官時，大家都已經看到陳時中這樣的能力，現在她也非常肯定陳時中一定有這樣的能力，推動台北市政，為台北帶來更多進步與新的改變。（編輯：楊凱翔）1110904