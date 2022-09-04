賴清德：面對人口老化 職能治療師幫忙讓社會更穩定

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（中央社記者葉素萍台北4日電）副總統賴清德今天出席職能治療師活動時表示，台灣將邁入超高齡社會，在面對人口老化的重大社會議題時，能得到職能治療師幫忙，可以讓社會更加穩定。

總統蔡英文、賴副總統今天一前一後出席「職能治療師全國聯合會2022年創會20週年慶祝大會暨會員代表大會」。

賴副總統致詞指出，總統、副總統共同參加一場大會比較少見，總統與他前來，是要感謝全體4000多個會員、一年365天、不分東西南北，在每個地域，幫助身心障礙者、兒童發展遲緩者、老化功能障礙者，協助他們就學、就業、就醫，融入整個社會，政府感謝大家的辛勞與貢獻。

賴副總統說，大學時，他念的是復健醫學系的物理治療組，「所以我們是一家人」、「不要忘了我們是兄弟」，當時物理治療組、職能治療組是分開的，大家分家已20年，枝繁葉茂、發展很好，不管是專業、服務品質，這是人民的福氣。

他表示，因為在大學念物理治療組，與職能治療組一起上課，他深刻了解到，職能治療是整個醫療團隊不可或缺的一員，不僅要有專業能力評估病患需求，還要有創意、善用輔具，設計出以治療為目的活動，更要有耐心。

賴副總統說，大家接觸的病人不是年紀大了，就是身心障礙，其實患者內心也有很大的挫折，要提供希望給患者，所需要的耐心比起其他行業領域都還要重要。

他指出，大家努力協助身心障礙者，重新有能力打理自己的生活，回到職場、學校，減少個人、家庭、社會的負擔，職能治療這個工作對社會貢獻非常大。

副總統說，大學時系裡有句話影響了他，「醫學為生命增添歲月、復健是為歲月增添生命」，雖然無法延長患者生命，但讓他們在有限的生命中、發揮最大的生命意義，這就是目標。

副總統強調，台灣將邁入超高齡社會，在台灣面對人口老化的重大社會議題時，能得到職能治療師幫忙，可以讓社會更加穩定；他說，台灣平均每個人有10%的生命時間是不健康，可能是臥命在床、需要坐輪椅、生活無法自理，大家當然希望活得越久、也要健康多久，這才有意義；在長照據點、社區推廣時，融入健康促進的概念，非常有意義。（編輯：林淑媛）1110904