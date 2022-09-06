四川地震多人傷亡 蔡總統向罹難者及家屬哀悼致意
2022/9/6 09:46（9/6 10:23 更新）
四川發生規模6.8地震，蔡總統（前）向不幸罹難的人員及家屬致上哀悼之意，也期盼搜救和災後復原工作能夠順利進行。（總統府提供）
（中央社記者溫貴香台北6日電）中國四川昨天發生規模6.8地震，導致人員傷亡及災損。總統府發言人張惇涵今天轉達總統蔡英文的慰問及關懷，期盼搜救及災後復原工作順利進行；經初步掌握，目前沒有台籍人士受困於當地或有傷亡情形。
總統府發言人張惇涵上午表示，對於四川發生規模6.8地震，導致人員傷亡及災損情形，轉達總統蔡英文的慰問及關懷，除向不幸罹難的人員及家屬致上哀悼之意，也期盼搜救和災後復原工作能夠順利進行，儘早恢復正常生活。
他並指出，據初步掌握，截至目前為止，沒有台籍人士受困於當地或有傷亡情形；總統請陸委會及相關單位密切掌握後續情況。（編輯：郭無患）1110906
中國四川瀘定縣5日發生規模6.8地震，搜救員背負傷者過河。（中新社）
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