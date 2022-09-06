林佳龍：女力即國力 讓新北成女力城市

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（中央社記者王鴻國新北6日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天成立「姐姐妹妹挺佳龍助選團」，他表示，女力就是國力，將讓新北成為女力城市，讓升格12年新北市朝新首都目標前進。

林佳龍競選辦公室今天舉辦「攏係好姊妹－姐姐妹妹挺佳龍助選團」成立大會，現場擠滿女性支持者，還有許多婆婆媽媽到場力挺，包括立委林靜儀、賴品妤及多名女性市議員參選人都極力推薦。

林佳龍表示，在總統蔡英文健全的社福政策下，社福預算由過去約新台幣50億元提升到600億元，使國家長治久安，他也積極推動社會住宅，強調要讓社宅興建上能達到三好一公道目標。

他表示，在婦女相關政策上也都站在女性角度來規劃，以成家基金10萬元，新北1年約2萬對新人來估，1年預算將編列20億元，4年80億元，少子女化是國安問題，未來應在全國推動。

他表示，凍卵補助3萬元，可讓女性因求學或工作等因素暫時無法生育下，多一個選擇權，進而減少生活壓力。再加上補助65歲以上長輩裝假牙，也讓有經濟困難的長輩能滿足需求，以及敬老愛心卡擴大使用範圍。

林佳龍接受媒體聯訪時表示，女力就是國力，他長年關心婦女權益及性別平權議題，提10項婦女相關政策，因為女性就是家庭的支柱，要負擔上下一代時被夾成三明治，因此，除了安家基金等政策後，還有共享辦公室、志工平台及治安關懷據點等，要讓新北成為女力城市，讓升格12年新北市不再停留在台北縣的格局，應朝新首都的目標前進。（編輯：方沛清）1110906