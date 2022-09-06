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四川地震造成傷亡 陸委會表達慰問

2022/9/6 13:21
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（中央社記者吳柏緯台北6日電）中國大陸四川昨天發生規模6.8地震，導致人員傷亡及災損。陸委會今天向地震傷亡災民表達慰問關懷，並提醒在陸國人留意自身安全。

大陸委員會今天上午表示，中國大陸四川省甘孜州瀘定縣昨天發生芮氏規模6.8地震，造成人員傷亡，後續餘震不斷。

總統府於今天轉達總統蔡英文的慰問及關懷，除向不幸罹難的人員及家屬致上哀悼之意，也期盼搜救和災後復原工作能夠順利進行，儘早恢復正常生活。

陸委會說明，據目前掌握資訊，沒有台籍人士受困於當地或傷亡。政府已透過海基會向陸方表達慰問之意，盼災害減至最低、災民早日恢復正常生活。同時，內政部消防署正在進行人道救援任務準備，如有救災需要，台灣願提供必要協助。

陸委會也提醒，目前災區仍持續發生餘震，政府將持續密切注意當地最新地震訊息與實際情況，及時提供國人參考，並請在當地的國人小心留意自身安全，如有需要協助，可聯繫海基會緊急服務專線。（編輯：曹宇帆）1110906

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