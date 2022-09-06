中共軍演期間強化警戒兵力 蔡總統慰勉空軍五聯隊

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（中央社記者游凱翔花蓮6日電）秋節將至，總統蔡英文今天赴花蓮慰勉空軍五聯隊表示，五聯隊是肩負台海防衛作戰重要單位，中共軍演期間，總體警戒兵力增加63組、126人次，共執行18批、36架次防空應處，感謝不分性別軍種捍衛國安。

中秋節將屆，蔡總統上午赴花蓮，分別前往「花防部機步營暨空軍第三後勤指揮部附件修製廠」（南埔營區）、「海軍海鋒七中隊」（固海營區）、「空軍防空暨飛彈第六一三營」（花蓮基地）、「空軍第五戰術混合聯隊」（花蓮基地）視導，並頒發加菜金慰勉官兵，最後則在五聯隊餐廳與飛官、地勤人員共進午餐。

蔡總統於五聯隊致詞表示，空軍第五聯隊是肩負台海防衛作戰重要單位，她今天來到這裡，除了要感謝各位在這段時間加強戰備，守護國人的日常，更是要替大家加油打氣。

蔡總統指出，台海周邊情勢持續緊張，威脅從來沒有中斷，除了共機艦頻繁侵擾外，也利用假訊息企圖影響國內民心認知作戰，及運用無人機侵擾的灰色領域地帶等手段，層出不窮。

針對五聯隊於中共軍演期間的軍力部署。蔡總統說明，五聯隊不分日夜隨時待命，在上個月中國軍演期間，五聯隊總體警戒兵力增加63組、126人次，共執行18批、36架次的防空應處，當接獲命令後，戰機能在6分鐘內升空執行巡弋任務。

蔡總統指出，她也注意到今天同桌共餐的5名女性官兵，在飛行、地勤、外事聯絡或戍守營區上，都有專業傑出表現，獲得大家高度認同。例如在座的周琬淳上尉也曾在共機擾台之際，肩負起緊急升空攔截的任務，這證明不分性別，不分軍種或崗位，每一名官兵都是承擔保衛國家重責的重要一員。

蔡總統提到，來到五聯隊前她也看到花防部機步營紮實的實戰化射擊、戰傷救護訓練，不僅提升國軍在戰時救護、平時救災能量，更向國人展現國軍求新求變、持續優化戰的決心，例如機步營的孫知勇營長便很自信的告訴她，「自己的家園，就是要讓自己來守護。」

蔡總統最後強調，身為三軍統帥，她對中華民國國軍的每一名官兵，展現出自我防衛的堅定信念和能力，感到無比驕傲，相信經過這段時間的戰備任務之後，國軍戰技更成熟、戰力更強悍，她會堅定支持國軍，讓國軍戰力持續提升，也讓國人對國軍更有信心，再過幾天就是中秋節，民眾能安心享受假期，正是因為各位在營堅守保衛國家的任務。

蔡總統最後也頒發加菜金；五聯隊也回贈「飛虎娃娃」、「紀念帽」給蔡總統，蔡總統則直呼「好可愛」。蔡總統最後舉杯，感謝國軍官兵捍衛國家安全的辛苦；特別的是，蔡總統於五聯隊致詞時，背板則是F-16（Block20）戰機的「飛虎隊鯊魚頭」塗裝彩繪機畫面，

當時這架彩繪機，是空軍在民國104年慶祝對日抗戰70週年，舉行的國防戰力展示活動上，將F-16彩繪成二戰時期「中華民國空軍美籍志願大隊」（俗稱飛虎隊）塗裝，並進行空中分列式動態展示。（編輯：黃國倫）1110906